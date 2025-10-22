Neue Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers startet in 2 Wochen: Langer Trailer verspricht ein Highlight des Jahres

Nach Breaking Bad schürt der lange Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie von Vince Gilligan die Vorfreude, indem er das Glücklichsein zum unheimlichen Weltuntergang erklärt.

In seiner neuen Serie Pluribus - Glück ist ansteckend kehrt Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan zurück nach Albuquerque, um die gesamte Menschheit glücklich zu machen. Sehr zum Missfallen der unglücklichsten Person auf Erden.



Schaut hier den neuen Trailer

Nach Breaking Bad und Better Call Saul: Worum geht's in Vince Gilligans Serie Pluribus?

Nachdem uns Anfang des Monats schon ein Teaser Trailer zu Pluribus in die Welt von Vince Gilligans Pluribus mitgenommen hatte, gibt der erste lange Trailer neue Einblicke in die geheimnisumwitterte Serie: Zurück in der Breaking Bad-Stadt Albuquerque, im US-Bundesstaat New Mexico treffen wir Carol (Rhea Seehorn aus Better Call Saul). Obwohl sie als Autorin Erfolge feiert, ist Carol allerdings nicht gerade ein menschlicher Sonnenschein.

Ihre eher unglückliche Natur scheint Carol jedoch zugute zu kommen, als eine mysteriöse Glücks-Epidemie die Welt heimsucht. Steckt ein Virus oder doch Aliens dahinter, dass plötzlich alle Optimismus und Zufriedenheit versprühen? Man weiß es nicht. Fest steht nur, dass Carol offenbar als einzige immun gegen das Glücklichsein ist.

Nun wollen die im Trailer im Wir-Plural sprechenden Infizierten die niedergeschlagene Frau jedoch unbedingt an ihrem Glück teilhaben lassen und tun in Pluribus alles, damit auch Carol sich ihnen freiwillig anschließt – selbst wenn ihr Glück von einer nur für sie beschafften Handgranate oder gar einem Panzer abhängen sollte. Sogar ein paar an Breaking Bad erinnernde Menschen in Schutzanzügen treten im Video auf.

Wann und wo startet Pluribus im Stream?

Wer Genaueres zur Pluribus-Handlung wissen will, muss sich nur noch wenige Wochen gedulden: Der neue Serien-Streich des Breaking Bad-Schöpfers startet am Freitag, dem 7. November 2025 und läuft dann wöchentlich bei Apple TV+. Außerdem wurde die Serie schon vor ihrem Start um Staffel 2 verlängert.

