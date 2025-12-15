Neue Sci-Fi-Serie hat gerade einen riesigen Streaming-Rekord gebrochen: Staffel 2 ist schon bestätigt

Eine aktuelle Sci-Fi-Hit-Serie von Apple TV+ hat jetzt einen großen Rekord auf der Streaming-Plattform gebrochen. Fans können sich freuen, denn die Serie wird auf jeden Fall weitergehen.

Derzeit wird Pluribus - Glück ist ansteckend, die neue Serie vom Breaking Bad- und Better Call Saul-Schöpfer Vince Gilligan, sehr gefeiert. Die Mystery Serie wird wöchentlich bei dem Streaming Anbieter Apple TV+ ausgestrahlt und konnte Fans bereits ab dem Piloten begeistern. Über den Inhalt redet es sich allerdings schwierig, wenn man denn nicht zu viel verraten möchte. Nun hat die Serie jedoch einen entscheidenden Rekord für Apple TV+ aufgestellt.

Pluribus ist jetzt die am meisten gestreamte Serie auf Apple TV+

Apple TV+ scheint eine gute Heimat für moderne Mystery-Serien zu sein. Ähnlich wie Severance erfreut sich auch Pluribus derzeit einer enormen medialen Präsenz. Wie Forbes jetzt berichtet, konnte die erste Staffel Pluribus die zweite Staffel von Severance nicht nur als erfolgreichster Staffelstart bei dem Serienanbieter ablösen, sondern ist nun auch die am meisten gestreamte Serie auf der ganzen Plattform. Apple TV+ feierte den Rekord mit einem Post auf X:

Doch nicht nur bei den Zuschauer:innen ist die Serie erfolgreich, sondern auch bei den Kritiker:innen, wenn man einen Blick auf die frisch bekanntgegebenen Nominierungen für die Golden Globes wirft. Dort wurde die Sci-Fi Serie nämlich für die beste Drama-Serie nominiert und auch Hauptdarstellerin Rhea Seehorn kann sich über eine Nominierung freuen.

Wie geht es weiter mit Pluribus?

Derzeit stehen noch die letzten zwei Folgen der ersten Staffel von Pluribus aus, welche jeweils am 19. und 26. Dezember auf dem Streaming Dienst erscheinen werden. Fans der Serie können sich freuen, da Apple direkt auch eine zweite Staffel bestellt hatte, welche allerdings erst gedreht werden muss und somit mutmaßlich erst gegen Ende 2027 erscheinen wird.

