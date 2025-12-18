Neue Sci-Fi-Serie hat gerade einen riesigen Streaming-Rekord gebrochen – und reagiert absolut großartig darauf

Eine neue Sci-Fi-Serie von Apple TV hat gerade einen großen Rekord des Streaming-Diensts gebrochen. Der Streamer ließ es sich nicht nehmen, mit einem Werbeplakat darauf zu reagieren, das jeder Fan verstehen wird.

Seit wenigen Wochen läuft die neue Sci-Fi-Mysteryserie Pluribus – Glück ist ansteckend von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan bei Apple TV – und findet dort offenbar großen Anklang. Nicht nur darf sich Pluribus über zwei Golden Globe-Nominierungen freuen, auch hat die Serie kürzlich einen riesigen Rekord gebrochen: Sie ist zur meistgestreamten Apple TV-Serie aller Zeiten geworden. Zur Feier reagierten Apple TV mit einem großartigen Witz für alle Fans.

Sci-Fi-Serie Pluribus bricht Apple TV-Rekord – und feiert mit einem persönlichen Banner

Wie Discussing Film auf X geteilt hat, hat Apple TV den Erfolg von Pluribus mit einem brandneuen Werbeplakat gefeiert, das in den USA gesichtet wurde. Auf diesem sind die Worte "Everybody's watching, Carol", auf Deutsch also "Alle schauen zu, Carol" zu lesen:

Pluribus-Fans werden wissen, was es mit dieser Nachricht auf sich hat: In der Serie erhält Hauptfigur Carol (Rhea Seehorn) regelmäßig Nachrichten vom Rest der Menschheit, die von einem außerirdischen Virus befallen sind, auf ungewöhnlichen Wegen. Mithilfe von persönlichen Fernsehansprachen, digitalen Bildschirmen oder Plakaten werden ihr in kürzester Zeit Dinge mitgeteilt, die sie sich gerade erst gefragt hat.

Seit wenigen Folgen ist die Beziehung der Aliens und Carol darüber hinaus angespannt und persönliche Begegnungen bleiben nahezu völlig aus. Das Plakat bezieht somit nicht nur die Rekordmeldung, sondern auf großartige Weise auch den Handlungsverlauf der Serie mit ein.

Wann und wie geht es mit Sci-Fi-Hit Pluribus weiter?

Am Freitag, den 19. Dezember 2025 erwartet Fans die 8. Folge von Pluribus bei Apple TV, die den Titel Charmoffensive trägt. Am darauffolgenden Freitag, den 26. Dezember wird die 9. Folge die 1. Staffel der Sci-Fi-Serie abschließen. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit.

