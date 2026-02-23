Neue Scrubs-Serie erfüllt absoluten Fantraum und bringt die Figur zurück, auf die Fans seit Jahren warten

Kurz vor dem Start der neuen Scrubs-Serie wird die Rückkehr zweier Fanlieblinge der garstigen Art bestätigt. Das hat J.D. gerade noch gefehlt, denn ausgerechnet sein größter Erzfeind kommt wieder.

Diese Woche erreicht uns die das neue Scrubs, für das vor allem Zach Braff als Dr. Dorian, Sarah Chalke als Dr. Reid und Donald Faison als Dr. Turk ins Sacred Heart Hospital und auf die Bildschirme zurückkehren. Bestätigt wurde nun auch ein Wiedersehen mit zwei Charakteren, die J.D. das Leben in der Originalserie Scrubs – Die Anfänger zur Hölle gemacht haben. Vor allem auf eine Figur hatten die Fans lange gehofft.

Der Hausmeister und Jordan Sullivan kehren für das Scrubs-Revival zurück

Mit zwei Insta-Posts bestätigte der offizielle Scrubs-Kanal zum einen die Rückkehr von J.D.s jahrelangem Erzfeind. Der Mann, der ihn auf dem Kieker hatte, seit er in Folge 1 einen Penny in die Krankenhaustür fallen ließ: der von Neil Flynn gespielte Horror-Hausmeister. Erst im vorläufigen Serienfinalenfinale in Staffel 1 wurde dessen richtiger Name als Glenn Matthews enthüllt. Ein absoluter Fanliebling, ohne den das Revival sich kaum komplett angefühlt hätte.

Ebenfalls wieder mit dabei ist Christa Miller als Jordan Sullivan, ihres Zeichens Aufsichtsrätin des Sacred Heart Hospitals und Ex-Frau von Dr. Cox (John C. McGinley), die im Laufe der Originalserie wieder mit ihm zusammenkam. im wahren Leben ist Schauspielerin Miller mit Serienschöpfer Bill Lawrence verheiratet.

Wer jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist Dr. Kelso-Darsteller Ken Jenkins. Der ist zwar schon 85 Jahre alt, könnte aber auch noch zum Scrubs-Revival hinzukommen, wie Zach Braff Anfang des Jahres im Interview mit Esquire offenbarte. Vielleicht aber erst in Staffel 2, sollte es eine geben. Aber Moment mal, wer ist der alte Mann, mit dem der Cast im Trailer per Facetime zuwinkt?

Und es gibt noch einen Neuzugang zu verzeichnen ...

Rachel Bilson kommt ebenfalls ins Sacred Heart Hospital

Neben den beiden Rückkehrern wurde Schauspielerin Rachel Bilson für die neue Scrubs-Season bestätigt. Sie kennt Zach Braff bereits durch ihren gemeinsamen Film The Last Kiss von 2006 und kommt in einer neuen Rolle hinzu. Schaut man sich den Hintergrund des Instagram-Posts an, könnte man vermuten, dass sie das neue Gift Shop Girl spielt. In der Originalserie war Sarah Lancaster die Hüterin des Ladens und ein Schwarm von J.D.

Darüber hinaus wurden mit Andy Ridings und Lisa Gilroy zwei weitere Gaststars engagiert, wie Deadline meldet. Und natürlich wurden allerlei Nachwuchsmediziner:innen für die neue Scrubs-Serie gecastet, die wir schon diese Woche kennenlernen werden.

Wann genau startet das neue Scrubs?

Beim US-Sender ABC geht das neue Scrubs kommenden Mittwoch, den 25. Februar 2026 an den Start. In Deutschland kommt die Serie aller Wahrscheinlichkeiten zu Disney+. Bislang gibt es aber keine konkreten Startinformationen.