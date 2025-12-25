Neue Serie des The Blacklist-Schöpfers scheitert krachend – nach Staffel 1 ist Schluss

Nach The Blacklist hat sich Showrunner Jon Bokenkamp mit der neuen Serie Remnick zurückgemeldet. Der Erfolg seiner vorherigen Arbeit ist ihm aber nicht vergönnt, denn die Apple TV+-Produktion wurde jetzt abgesetzt.

Auf stolze 10 Staffeln ist die Krimiserie The Blacklist von Schöpfer Jon Bokenkamp gekommen. Nach der Produktion mit Hauptdarsteller James Spader, die von 2013 bis 2023 lief, hat sich der Showrunner dieses Jahr mit seiner neuen Serie Remnick zurückgemeldet, die im Original den Titel The Last Frontier trägt. Mit einer ähnlich hohen Anzahl an Staffeln wie beim Vorgänger sollten Fans von Bokenkamp aber nicht rechnen.

Remnick des The Blacklist-Schöpfers wurde abgesetzt

Wie unter anderem Variety berichtet, wurde Remnick bei Apple TV+ nach nur einer Staffel jetzt schon abgesetzt. Offenbar hat die Serie nicht die nötigen Streaming-Aufrufzahlen für eine Fortsetzung generiert.

In der Serie stürzt ein Flugzeug voller Häftlinge in Alaska ab. Der Marshal Remnick (Jason Clarke) und die CIA-Agentin Scofield (Haley Bennett) sollen die Bösen einfangen, während sie sich dafür immer wieder mit dem schwer zu durchschauenden, charismatischen Schwerverbrecher Havlock (Dominic Cooper) zusammenschließen müssen.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu Remnick Staffel 1 schauen:

Remnick - S01 Trailer (Deutsch) HD

Beim US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes verzeichnet Remnick nur einen unterdurchschnittlichen Kritiken-Score von 46 Prozent. Damit spiegelt die Krimi-Action-Serie von Bokenkamp schon das durchwachsene Echo wieder, das ihr widerfahren ist.

Auch die Moviepilot-Community ist von der neuen Serie des The Blacklist-Schöpfers nicht gerade begeistert. Bei etwas über 60 Bewertungen kommt Remnick bei uns nur auf 5,8 von 10 Punkten. Als Gesamtprojekt ist Remnick als The Blacklist-Ersatz also auf ganzer Linie krachend gescheitert.

