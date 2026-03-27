Neue Serie des Yellowstone-Machers bricht Rekorde – obwohl sie nicht mal zum Dutton-Universum gehört

Rekordmeister und Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan enttäuscht auch mit seiner neuen Serie The Madison nicht und lockte ein Millionenpublikum mit Michelle Pfeiffer vor die Bildschirme.

Mit seiner Serie Yellowstone begann Taylor Sheridan eine Karriere der Rekorde. 2024 eroberte die moderne Westernserie die Spitze der erfolgreichsten US-Serien und auch die Prequels 1883 und 1923 sowie Sheridans andere Serien wie Tulsa King, Landman oder Mayor Of Kingstown erfreuen sich großer Beliebtheit. Nun bricht seine neue 6-teilige Erzählung The Madison wieder Rekorde.

The Madison von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan wurde über 8 Millionen Mal gestreamt

The Madison ist keine Yellowstone-Serie, obwohl sie sich so anfühlt. Stattdessen erzählt der Schöpfer des Dutton-Universums eine andere lohnende Familien-Saga in Montana. Die Clyburns stammen eigentlich aus New York, Vater Preston (Kurt Russell) fühlt sich im Madison River Valley jedoch tief verbunden und besucht hier immer wieder seinen Bruder Paul (Matthew Fox) zum Fischen. Erst ein Flugzeugunglück zwingt schließlich auch Matriarchin Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) und ihre Töchter samt Familien, den idyllischen Ort aus traurigem Anlass zu besuchen.

Schaut hier den Trailer zu The Madison:

The Madison - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie Variety berichtet, konnte Folge 1 von The Madison nach nur zehn Tagen acht Millionen Aufrufe bei Paramount+* vorweisen und markiert damit für den Streamer den stärksten Start einer Taylor Sheridan-Serie überhaupt. Interessant dabei: Die von Michelle Pfeiffer angeführte Serie soll in den ersten sieben Tagen laut Paramount am stärksten von Frauen ab 35 Jahren aufwärts geschaut worden sein.

Zum Vergleich: Yellowstone ging 2018 als Underdog mit 2,8 Millionen Views an den Start und erarbeitete sich seine große Zuschauerschaft erst über die Zeit hinweg. Die Serie 1883 startete drei Jahre später schon mit 4,9 Millionen Aufrufen und der Nachfolger 1923 mit 7,4 Millionen – und beide stellten jeweils neue Paramount+-Rekorde auf (via TV Insider und TV Line ).

Erst vor wenigen Wochen hatte auch das neue Dutton-Spin-off Marshals: A Yellowstone Story (bei dem Sheridan nicht mehr als Serienschöpfer auftrat) mit hohen Aufrufzahlen von 9,5 Millionen zum Start einen acht Jahre alten Rekord gebrochen, diesen allerdings zusätzlich beim Sender CBS und nicht allein bei Paramount+. Der Erfolg von The Madison zeigt, dass Taylor Sheridans Serien nicht zwangsläufig eine Yellowstone-Anbindung brauchen, um geschaut zu werden.

The Madison wurde in zwei Blöcken veröffentlicht: Die ersten drei Folgen von Staffel 1 kamen am 14. März 2026 heraus, die letzten drei Episoden am 21. März 2026. Staffel 2 ist übrigens schon abgedreht. Bis die Serie fortgesetzt wird, sollte es also nicht allzu lange dauern – wenn nicht mehr dieses Jahr, dann bestimmt 2027.

Podcast: Lohnt sich die neue Serie The Madison für Yellowstone-Fans?

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Nach Yellowstone, Tulsa King und Lioness hat Taylor Sheridan gerade seine neuste Serie vorgelegt. Sie heißt The Madison, spielt nicht im Yellowstone-Universum, könnte Fans der Western-Serie aber gefallen. In diesem Check erklärt Moviepilots Serien-Experte Max Wieseler, was die Show mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell mit Yellowstone gemeinsam hat und warum sie sich trotzdem positiv abhebt von den bekannten Sheridan-Hits. The Madison streamt bei Paramount+.



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