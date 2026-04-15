Neue Serie des Yellowstone-Machers schreibt Erfolgsgeschichte: Die Zukunft des Western-Dramas ist schon jetzt bis Staffel 3 gesichert

Die neue Westernserie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan legte einen Rekordstart hin. Jetzt wurde The Madison mit Michelle Pfeiffer bis Staffel 3 verlängert.

Nach dem Ende von Yellowstone wird das von Taylor Sheridan erschaffene Westernuniversum in diesem Jahr mit zwei neuen Spin-offs ohne seine direkte Beteiligung fortgesetzt. Stattdessen begann der Serienschöpfer mit erst vor wenigen Wochen eine neue Familiensaga in der atemberaubenden Kulisse Montanas: Könnte The Madison das nächste Yellowstone werden?



Die Westerndramaserie mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell blickt bereits jetzt einer aufregenden Zukunft entgegen. Obwohl The Madison gerade erst gestartet ist, wurde der mitreißende Dutton-Ersatz jetzt schon für eine 3. Staffel verlängert, wie Deadline berichtet.

The Madison von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan bekommt 3. Staffel

In The Madison verschlägt es die New Yorkerin Stacy Clayburn (Pfeiffer) in das ländliche Montana, nachdem ihr Ehemann Preston (Russel) und dessen Bruder Paul (Matthew Fox) bei einem Angeltrip ums Leben kommen. Gemeinsam mit ihren Töchtern Abby (Beau Garrett) und Paige (Elle Chapman) samt Anhang reist sie in das idyllische Madison River Valley, um die Beisetzung vorzubereiten. Die tiefe Verbundenheit Prestons zu diesem Ort, den seine Familie selbst nie besuchen wollte, stellt Stacy bald vor eine lebensverändernde Entscheidung.

Schaut hier den Trailer zu The Madison:

The Madison - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit über 8 Millionen Abrufen konnte The Madison direkt einen Streaming-Rekord als erfolgreichster Serienneustart bei Paramount+ einfahren und übertraf damit sogar die Yellowstone-Ableger 1883 und 1923. Nachdem eine 2. Staffel bereits ohne offizielle Ankündigung abgedreht wurde, steht jetzt fest, dass der Clyburn-Clan auch in einer 3. Staffel zurückkehren wird.

Die insgesamt sechs Folgen von Staffel 1 wurden in zwei Blöcken zu je drei Episoden am 14. März 2026 und 21. März 2026 bei Paramount+ veröffentlicht. Staffel 2 hat zwar noch keinen Starttermin, könnte aber noch dieses Jahr aufschlagen. Das dritte Kapitel der Montana-Saga um die Clyburns könnte somit voraussichtlich schon 2027 beginnen.

Doch zuerst werden wir in Staffel 2 erfahren, welche neuen Herausforderungen das Leben in Montana für Stacy bereithält, nachdem sie New York endgültig den Rücken kehrte, um das Vermächtnis ihres Mannes bewahren zu können. Bis auf eine Ausnahme kehrt der gesamte The Madison-Cast in der Fortsetzung zurück: Paul-Darsteller Matthew Fox, der zuvor in Flashbacks an der Seite von Kurt Russell zu sehen war, wird in der 2. Staffel nicht mehr dabei sein.

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Taylor Sheridan verfasste sämtliche Drehbücher zu The Madison selbst, während Yellowstone-Regisseurin Christina Alexandra Voros für die Inszenierung der 1. Staffel verantwortlich zeichnete. Obwohl die Geschichte bisher komplett losgelöst von der Dutton-Saga war, könnte es in zukünftigen Staffeln doch noch überraschende Überschneidungen mit Yellowstone geben, wie Kurt Russell im Interview mit The Wrap in Aussicht stellt.

Podcast: Lohnt sich die neue Serie The Madison für Yellowstone-Fans?

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Nach Yellowstone, Tulsa King und Lioness hat Taylor Sheridan gerade seine neuste Serie vorgelegt. Sie heißt The Madison, spielt nicht im Yellowstone-Universum, könnte Fans der Western-Serie aber gefallen. In diesem Check erklärt Moviepilots Serien-Experte Max Wieseler, was die Show mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell mit Yellowstone gemeinsam hat und warum sie sich trotzdem positiv abhebt von den bekannten Sheridan-Hits. The Madison streamt bei Paramount+.

