Neue Serie fegt Off Campus vom Amazon-Thron: In 15 Ländern ist sie auf Platz 1 der Streaming-Charts

Wer Serien über junge Liebe liebt, kommt gerade kaum an Off Campus vorbei. Auf Amazon Prime Video hat jetzt aber ein brandneues Romantikdrama die Herzen der Fans erobert.

Der größte Amazon-Serien-Hype ist aktuell die Liebesserie Off Campus, die nicht nur meine Kollegin Joana Müller begeisterte. Sie wird auch von euch fleißig gestreamt und brach sogar schon einen Rekord. Bis zur 2. Staffel dauert es noch eine Weile, aber keine Sorge: Prime Video hat schon den perfekten Ersatz aus demselben Genre für euch: Every Year After. Und auch diese Serie startet jetzt richtig durch.

Every Year After ist der nächste Amazon-Hype nach Off Campus

Laut FlixPatrol ist die neue Serienromanze Every Year After schon in 15 Ländern auf Platz 1 in den Amazon-Charts. Das gilt auch für Deutschland, wo das Format mittlerweile an Off Campus vorbeigerauscht ist. In der Adaption von Carley Fortunes Roman Fünf Sommer mit dir* geht es um die Beziehung zwischen Sam (Matt Cornett) und Percy (Sadie Soverall), die in ihrer Jugend mehrere Sommerurlaube im kanadischen Barry's Bay verbracht haben. Als sie sich viel später wiedersehen, kehren alte Gefühle zurück.

Hier der deutsche Amazon-Trailer zu One Year After:

Every Year After - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ein zweiter Roman der sogenannten Barry's-Bay-Reihe ist im letzten Jahr unter dem Titel Der Sommer unseres Lebens (im Original: One Golden Summer) erschienen und könnte als Vorlage zur 2. Staffel dienen. Bestellt wurde diese aber noch nicht.

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So sehen die Serien-Charts von Amazon Prime Video aktuell aus (Stand 15. Juni 2026):

Wer darüber hinaus an Liebesserien aus dem Hause Amazon interessiert ist, hat sicherlich längst Der Sommer, als ich schön wurde auf dem Schirm. Von der Serie gibt es bereits drei Staffeln auf Prime Video, auf die nun noch ein Abschlussfilm folgen soll.

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