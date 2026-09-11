Jeder Serien-Fan der 2000er hat diese Serie geschaut: Jetzt kündigt erster Teaser 21 Jahre später ihre Fortsetzung an

Ein hochspannender Thriller, der mit seinen 90 Folgen das Serienpublikum der 2000er maßgeblich prägte, gibt nun per Video die ersten Einblicke in seinen Nachfolger. Prison Break: Black Creek kommt wirklich.

Es gibt Geschichten, die die TV-Landschaft ihrer Zeit massiv mitgeprägt haben. Eine davon war die 2005 gestartete Fox-Serie Prison Break, für die Michael Scofield (Wentworth Miller) sich absichtlich in den Knast sperren ließ, um von dort mit seinem zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell) auszubrechen.

In diese Gefängniswelt werden wir bald zurückkehren, kündigen die ersten beiden Produktionsteaser des Spin-offs nun an.

2000er-Serienphänomen Prison Break bekommt einen neuen Ableger: Gleich zwei Teaser-Videos beweisen es

Die Ankündigung eines Serienablegers zu Prison Break hatte uns bereits vor einem Jahr erreicht. Doch zwischen dem Moment, in dem ein Sender einem neuen Projekt grünes Licht gibt, und dem, in dem die bestellte Serie endlich gedreht wird, kann viel passieren. Dass Prison Break: Black Creek nun tatsächlich kommt, beweisen jetzt die zwei kurzen Teaser vom gerade erfolgten Drehstart der Hulu-Produktion.

Hier könnt ihr Teaser Nr. 1 schauen:

Und hier findet ihr Teaser Nr. 2:

Prison Break: Black Creek - S01 Teaser 1 (English) HD

Prison Break lief zwischen 2005 und 2009 in vier Staffeln und wurde dann 2017, also acht Jahre nach dem eigentlichen Serienfinale, noch um eine fünfte Staffel erweitert (die allerdings weniger gut ankam). Nun meldet sich die Gefängniswelt mit dem neuen Projekt Black Creen unter der Leitung von Serienschöpfer Elgin James (Mayans MC) zurück, das zwar im selben Universum der Ausbrecherbrüder angesiedelt ist, aber eine neue Geschichte erzählt.

Wer die bisherige Handlungsbeschreibung liest, wird trotzdem einige Parallelen zur Originalserie erkennen: Eine Ex-Soldatin (Emily Browning) nimmt einen neuen Job als Justizvollzugsbeamtin in einem der tödlichsten Gefängnisse Amerikas an. Hier will sie beweisen, wie weit sie für einen geliebten Menschen gehen würde.

Es klingt also ganz so, als würde der Ausbruchsversuch eines Häftlings diesmal aus den Reihen des Gefängnispersonals erfolgen. Die neue Hauptfigur klingt wie eine Mischung aus Michael Scofield und Sarah Wayne Callies' Krankenschwester Sara Tancredi, nur dass sie selbst als Wächterin in dem Hochsicherheitsknast arbeitet. Black Creek ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Name des neuen Gefängnisses, das den Handlungsort der vorigen Strafanstalt, Fox River State Penitentiary, ablöst.

Zur weiteren Besetzung des Thrillers gehören Serienfans bekannte Namen wie Drake Rodger (The Winchesters), Lukas Gage (You), Clayton Cardenas (Mayans MC), JR Bourne (Teen Wolf), Margo Martindale (The Americans), Noah Emmerich (The Americans), Lili Taylor (Perry Mason) und Sam Trammell (True Blood).

Wann und wo startet die neue Serie Prison Break: Black Creek im Stream?

In Deutschland wird die neue Serie vermutlich wie alle Hulu-Serien bei Disney+ zu sehen sein. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Wir gehen aber fest davon aus, dass Prison Break: Black Creek im Laufe des Jahres 2027 veröffentlicht wird.