Neue Serie vom Yellowstone-Macher mit Samuel L. Jackson steckte in der Krise: Jetzt hat er sie persönlich gerettet

Das Tulsa King-Spin-off mit Samuel L. Jackson hat jetzt Unterstützung vom Yellowstone-Macher Taylor Sheridan höchstpersönlich erhalten – und dazu einen brandneuen Namen.

Taylor Sheridan hat nicht nur Yellowstone sowie die Ableger des Western-Universums zum Erfolg geführt, sondern bereits viele weitere beliebte Serien in die Welt entlassen. Darunter sind etwa Mayor of Kingstown, Lioness und Landman, aber auch Tulsa King mit Sylvester Stallone.

Für das Gangster-Drama wurde letztes Jahr ein eigenes Spin-off angekündigt, das mit Samuel L. Jackson einen nicht weniger prominenten Hauptdarsteller vorweisen und den Titel NOLA King tragen sollte. Nach Schwierigkeiten hinter den Kulissen ist die neue Serie mithilfe von Sheridan höchstpersönlich nun auf neuem Kurs.

Tulsa King-Spin-off wird zu Frisco King: Gangster-Serie mit Samuel L. Jackson erhält neuen Anstrich

Wie Deadline berichtet, wird die Spin-off-Serie den neuen Titel Frisco King tragen. Der Name ist an die Stadt Frisco in Texas angelehnt, wo die Serie spielen soll. Ursprünglich sollte sie in New Orleans angesiedelt sein, was den eigentlichen Serientitel NOLA King hervorgebracht hat. Auch inhaltlich soll die Serie einer Generalüberholung unterzogen werden.

Diese nimmt Taylor Sheridan höchstpersönlich vor, der als Schöpfer hinter der Hauptserie Tulsa King steht. Als Showrunner war für das Spin-off hingegen Dave Erickson (Sons of Anarchy) vorgesehen, der ebenfalls die Drehbücher verfassen sollte. Erickson verließ das Projekt jedoch im Juli 2026. Jetzt wird Sheridan selbst die Drehbücher zu allen acht Episoden schreiben. Ob der Yellowstone-Macher auch als Showrunner fungieren oder der Posten noch durch jemand Neues besetzt wird, steht aktuell nicht fest.

Frisco King dreht sich um den von Samuel L. Jackson gespielten Gangsterboss Russell Lee Washington Jr., der in der 3. Staffel von Tulsa King in das Serienuniversum eingeführt wurde. Weitere Castmitglieder stehen noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen Ende März in Forth North in Texas beginnen.

Wann kommt Frisco King mit Samuel L. Jackson?

Es wurde noch kein offizielles Startdatum für Frisco King bekanntgegeben. Wir rechnen mit dem Start nicht vor 2027. Die Serie soll wie Tulsa King bei Paramount+ ihre Premiere feiern. Dort stehen alle drei Staffeln der Hauptserie im Streaming-Abo bereit.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

