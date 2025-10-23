Neue Serienkiller-Serie schießt auf Platz 1 bei Netflix: Sie blickt hinter eine der schrecklichsten Mordserien Italiens

Nachdem Monster: Ed Gein die Netflix-Charts erobert hat, steht nun eine brandneue Serienkiller-Serie an der Spitze des Serien-Rankings. Sie ist ein echtes Streaming-Highlight.

True Crime- und Serienkiller-Geschichten sind seit vielen Jahren ein Serien-Trend bei Netflix, Amazon Prime Video und Co. Einer der erfolgreichsten Vertreter des Genres ist die Anthologie-Serie Monster von Ryan Murphy, die erst vor wenigen Wochen in Staffel 3 die Geschichte des berüchtigten Mörders Ed Gein bei Netflix nachgezeichnet hat.

Für Nachschub hat der Streamer längst gesorgt, denn jetzt steht eine brandneue Thriller-Serie im Programm, die nur wenig überraschend direkt die Spitze der Charts erobert hat. Sie trägt den Titel Das Monster von Florenz.

Das Monster von Florenz auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht's in der Serienkiller-Serie

Die italienische Serie nimmt sich die wahren Verbrechen eines Serienkillers vor, die das Land über 17 Jahre lang in Atem hielten. Von 1968 bis 1985 wurden acht Doppelmorde begangen, die mit dem Paar Barbara (Francesca Olia) und Antonio (Claudio Vasile) begannen, deren kleiner Sohn auf dem Rücksitz zusehen muss. Daraufhin startete eine lange Reihe an Ermittlungen, die weitgehend ins Nichts liefen und bis heute ungeklärt sind.

Die Serie erzählt die Geschichte der Morde nach, die mutmaßlich alle mit derselben Waffe – einer Beretta des Kalibers 22 – sowie vom selben Täter begangen wurden. In vier Episoden entführen Serienschöpfer Stefano Sollima (Sicario 2) und Leonardo Fasoli (Gomorrha - Die Serie) in ein Italien, das von Angst und Schrecken gezeichnet ist und blicken hinter ausgewählte Teile des ungelösten Puzzles der Mordfälle.

Das Monster von Florenz ist perfekter Nachschub für Monster: Die Geschichte von Ed Gein-Fans

Dabei macht Das Monster von Florenz sogar einiges besser, als Netflix-Hit Monster: Die Geschichte von Ed Gein, wie Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrem Serien-Check schreibt:

Das Monster von Florenz steckt voller Momente tiefster Unheimlichkeit, die vielleicht nicht mit David Finchers Zodiac mithalten können. Die präzise, stimmungsvolle Inszenierung kann sich im Vergleich zum üblichen True Crime-Geröll bei Netflix dennoch sehen lassen.

Bei Netflix sind bereits zahlreiche Menschen auf den Geschmack gekommen, denn die Serie hat innerhalb nur eines Tages die Serien-Charts bei Netflix erklommen und Überraschungs-Hit Boots auf Platz 2 verdrängt.

So sieht die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix aus (Stand: 23. Oktober 2025):

