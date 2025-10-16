Neue Set-Bilder zur Harry Potter-Serie teasen wohl schlimmsten Voldemort-Moment: Er könnte noch heftiger als in den Filmen werden

Von den Dreharbeiten der Harry Potter-Serie erreichen uns spannende Einblicke in eine schicksalhafte Nacht. In den Filmen wurde der Moment nur ganz kurz angerissen.

Das Timing könnte kaum besser sein: Im Horror-Monat Oktober finden die Dreharbeiten zu einer der düstersten Szene der Harry Potter-Geschichte statt: Im britischen Lustleigh wurde ein Straßenzug in einen Halloween-Albtraum verwandelt, der auf eine schicksalhafte Nacht in der Zauberwelt hindeutet: den Tod von Harrys Eltern.

Bereits in Harry Potter und der Stein der Weisen wurde der tragische Moment angedeutet: Ein Haus, blitzende Lichter und der Schrei von Lily Potter, die sich schützend vor Baby-Harry stellte. Auch in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 sind wir im Zuge des großen Snape-Flashbacks nach Godric's Hollow zurückgekehrt.

Aufwendige Fantasy-Neuverfilmung: Die Harry Potter-Serie zeigt den Tod von Harrys Eltern

Mehr als diese zwei kurzen Einblicke in die Halloween-Nacht 1981 haben wir in den Filmen nicht erhalten. Die Harry Potter-Serie scheint daraus eine ganze Sequenz zu machen, die uns mehr von dem traumatischen Ereignis zeigt. Das lassen zumindest neue Set-Bilder erahnen, die Lustleigh aufwendig in Godric's Hollow verwandeln.

Kinder in den Straßen, die sich passend zu Halloween verkleidet haben, und jede Menge Gruseldekoration: Hier wurde einiges an Aufwand betrieben, um eine stimmungsvolle Kulisse zu schaffen, ganz zu schweigen vom 1990er-Jahre-Look, der sich – ausgehend von allen bisherigen Set-Bildern – durch die gesamte Serie ziehen wird.

Die große Frage, die sich nun stellt: Werden wir in dieser Sequenz auch schon Bösewicht Lord Voldemort zu Gesicht bekommen? Die Filme haben ihn nur schemenhaft erkennen lassen und später Stück für Stück enthüllt, etwa versteckt unter dem Turban von Professor Quirrell oder in Form von Tom Riddle in der Kammer des Schreckens.

Erst in Teil 4, Harry Potter und der Feuerkelch, trat Ralph Fiennes vor der Kamera als Voldemort in Erscheinung. Die Serie könnte hier einen anderen Weg gehen und den Schurken von Anfang an mit einem konkreten Gesicht zum Teil der Geschichte machen. Wer den dunklen Lord in der Serie spielt, steht allerdings noch nicht fest.

Um das Casting von Lord Voldemort in der Harry Potter-Serie ranken sich bisher nur Gerüchte

Wenn wir nach Fan-Castings gehen, steht Oppenheimer-Star Cillian Murphy ganz oben auf der Wunschliste. Murphy selbst hat jedoch schon mehrmals durchblicken lassen, dass er nicht Teil der Produktion ist. Ein anderes Gerücht stellte zuletzt die Möglichkeit in den Raum, dass Voldemort in der Serie von einer Frau gespielt werden könnte.

Das Casting des Bösewichts ist zum aktuellen Zeitpunkt eines der größten Geheimnisse der Harry Potter-Serie. Spätestens 2027 wissen wir, für welchen Weg sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt bei der Halloween-Nacht von 1981 entschieden haben. Dann soll die Serie bei HBO und dem Streaming-Dienst HBO Max starten.