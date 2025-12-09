Neue Sherlock Holmes-Serie von Guy Ritchie kommt zu Prime: Erste Bilder präsentieren den Meisterdetektiv

Guy Ritchie verfilmt erneut Sherlock Holmes, aber dieses Mal ganz anders. Die neue Prime Video-Serie soll nächstes Jahr erscheinen und jetzt gibt's erste Bilder.

Guy Ritchie hat vor über 14 Jahren schon Sherlock Holmes-Bücher von Arthur Conan Doyle mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle verfilmt. Nächstes Jahr soll die neue Prime Video-Serie aber eine gänzlich neue Richtung einschlagen: Young Sherlock basiert auf anderen Büchern und kommt nächstes Jahr zu Amazons Streaming-Plattform.

Guy Ritchie führt bei neuer Prime-Serie Young Sherlock Regie – und so sieht der Meisterdetektiv aus

Die Ankündigung der Young Sherlock-Serie erfolgte bereits letztes Jahr und ließ Fans des Meisterdetektivs hellhörig werden. Jetzt gibt es endlich die ersten Bilder daraus zu sehen und wir wissen dadurch auch schon, wie der Cast in seinen jeweiligen Rollen aussieht. Amazon hat die ersten Bilder der Figuren im Kostüm und am Set veröffentlicht.

Ihr könnt sie euch in unserer Bildergalerie zu Young Sherlock oder direkt hier ansehen:

Young Sherlock dreht sich – wie der Titel schon sagt – um die ersten Fälle und Abenteuer eines jungen Sherlock Holmes und basiert auf den gleichnamigen Büchern von Andy Lane. Gespielt wird der Meisterdetektiv dieses Mal von Hero Fiennes Tiffin aus der After-Filmreihe und oberhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen ersten Eindruck seiner Darstellung verschaffen.

Die acht Episoden der ersten Staffel umfassende Geschichte dreht sich um einen Mordfall an der Oxford-Universität. Der junge Sherlock Holmes muss sich seine Sporen erst noch verdienen und sein ungezügeltes Temperament in den Griff bekommen.

Die Origin-Story des später berühmt-berüchtigten Meisterdetektivs entführt uns in die 1870er Jahre und dreht sich um eine weltumspannende Verschwörung. Falls ihr euch fragt, woher ihr Hero Fiennes Tiffin kennt, habt ihr ihn vielleicht schon als jungen Voldemort in den Harry Potter-Filmen gesehen. Mit Guy Ritchie hat er auch schon an The Ministry of Ungentlemanly Warfare zusammengearbeitet.



In weiteren Rollen treten Dónal Finn (Moriarty), Joseph Fiennes (Silas Holmes), Natascha McElhone (Cordelia Holmes), Zine Tseng und Colin Firth sowie Max Irons auf. Guy Ritchie fungiert zwar als ausführender Produzent und führt auch Regie, aber ist kein Showrunner. Diese Rolle bekleidet bei Young Sherlock der noch relativ unbekannte Matthew Parkhill (Deep State).

Wann und wo startet Young Sherlock bei uns im Streaming?

Einen ganz genauen Release-Termin gibt es für die Serie noch nicht. Aber Amazon spricht selbst davon, dass die achtteilige Young Sherlock-Produktion irgendwann nächstes Jahr an den Start gehen soll. Ob dann alle Episoden auf einen Schlag erscheinen oder nach und nach veröffentlicht werden, steht ebenfalls noch nicht fest.