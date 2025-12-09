Neue Spartacus-Serie streamt bei Amazon Prime: Wann erscheinen Folge 3 und die restlichen Episoden von Das Haus Ashur?

Vor kurzem ist im Amazon Prime-Abo die neue Spartacus-Serie Das Haus Ashur gestartet. Nach dem Doppelfolgen-Auftakt erfahrt ihr hier alle Termine für die restlichen Episoden der Staffel.

Am 6. Dezember 2025 hat Amazon die neue Spartacus-Serie Das Haus Ashur ins Prime Video-Abo aufgenommen. Zum Auftakt wurden direkt zwei Folgen veröffentlicht, die erneut in das blutrünstige Action-Reich entführen, das 2010 erstmals in Spartacus eingeführt wurde.

Falls ihr die ersten beiden Folgen von Spartacus: Das Haus Ashur schon geschaut habt und euch fragt, wann der Rest der Staffel bei Prime erscheint, findet ihr hier die Antwort.

Neue Spartacus Das Haus Ashur-Folgen bei Prime: Das sind die Termine für Folge 3 und die restlichen Episoden der Staffel

Bei Prime Video folgen die weiteren Episoden der insgesamt 10 Folgen umfassenden Season im Wochentakt. Nur am 17. Januar 2026 pausiert der Veröffentlichungsrhythmus. Die Termine für Spartacus: Das Haus Ashur gestalten sich also wie folgt:

6. Dezember 2025 : Episoden 1 & 2

: Episoden 1 & 2 13. Dezember 2025 : Episode 3

: Episode 3 20. Dezember 2025 : Episode 4

: Episode 4 27. Dezember 2025 : Episode 5

: Episode 5 3. Januar 2026 : Episode 6

: Episode 6 10. Januar 2026 : Episode 7

: Episode 7 24. Januar 2026 : Episode 8

: Episode 8 31. Januar 2026 : Episode 9

: Episode 9 7. Februar 2026: Episode 10 (Staffelfinale)

Hier könnt ihr noch den härteren Trailer zur neuen Spartacus-Serie schauen:

Spartacus. House of Ashur - S01 Red Band Trailer (English) HD

Spartacus: Das Haus Ashur dreht sich um den Diener Ashur (Nick E. Tarabay), der in der Originalserie ein treuer Gehilfe des grausamen Gladiatoren-Chefs Batiatus (John Hannah) war. Im Kampf gegen Naevia (Cynthia Addai-Robinson) wurde ihm aber schließlich der Kopf abgeschlagen. Spartacus: Das Haus Ashur zeigt einen alternativen Verlauf, in dem Ashur überlebt hat und jetzt eine eigene Gladiatorenschule leitet.

