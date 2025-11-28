Neue Star Trek-Serie enthüllt weiteres Crew-Mitglied – gespielt von einem Wrestling-Star

Wir haben einen ersten klaren Blick auf ein weiteres Mitglied der Star Trek-Brückencrew aus Starfleet Academy erhalten – gespielt von einer beliebten WWE-Wrestlerin.

Die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy ist nur noch wenige Wochen entfernt. Viel ist bereits bekannt über das im 32. Jahrhundert an der Sternenflottenakademie spielende Format. Aber noch haben wir längst nicht alle Infos. Erst jetzt erhalten wir beispielsweise einen ersten guten Blick auf ein mysteriöses Crewmitglied, das sich im Trailer zur Serie noch rar machte und um das sich bereits eine spannende Fan-Theorie spinnt.

Star Trek: Starfleet Academy zeigt Wrestlerin Becky Lynch als weiteres Crewmitglied

Die Rede ist von WWE-Wrestlerin Becky Lynch, die eigentlich Rebecca Quin heißt und in Starfleet Academy in goldener Uniform (Technik, Kommunikation oder Sicherheit) auf der Brücke dienen wird. Sie war bisher nur am Rande eines früheren Promo-Bildes zu sehen (siehe Bild unten), dank Collider haben wir sie jetzt aber auch in Nahaufnahme:

Typisch für ihre Profession als Pro-Wrestlerin kommentierte Quin in den sozialen Medien pompös:

Die allseits beliebte Wrestlerin, die Schauspielerin wurde, spielt in einer der ikonischsten Serien der TV-Geschichte mit. [...] Hier könnt ihr euch schon mal einen Eindruck davon verschaffen, wie fantastisch ich darin aussehe. Kleine Korrektur an Collider: Ich bin nicht einer der größten WWE-Stars, ich bin der größte!

Bisher kennen wir einmal den Namen ihrer Star Trek-Serienfigur. Eine Fan-Theorie vermutet laut ScreenRant , es könnte damit zu tun haben, eine Verwandtschaft zu verbergen. So könnte es sich bei Becky Lychs Offizierin um die jüngere Schwester von Captain Nahla Ake (Holly Hunter) handeln, was sie ebenfalls zu einer extrem langlebigen Lanthanitin machen würde. Auch Commander Pelia (Carol Kane), die Chefingenieurin aus Star Trek: Strange New Worlds gehört dieser Spezies an, die menschlich aussieht, aber tausende von Jahren leben kann.

Lynch ist übrigens nicht die erste Person aus dem Schaukampfbereich, die sich in Star Trek blicken lässt. Vor 25 Jahren spielte bereits Dwayne "The Rock" Johnson in Star Trek: Raumschiff Voyager mit, als er noch von Hauptberuf Wrestler war. Jahre später war seine Kollegen, die jetzt ebenfalls in Trek mitmischt, bei ihm in der Serie Young Rock zu sehen.

Wann erscheint Star Trek: Starfleet Academy?

Was es genau mit Rebecca Quins mysteriöser Star Trek-Figur auf sich hat, erfahren wir wohl Anfang nächstes Jahres. Starfleet Academy geht dann am 15. Januar 2026 mit der 1. Staffel bei Paramount+ online. Eine weitere Season ist der Serie auch längst sicher.