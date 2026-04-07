Neue Star Wars-Serie mit 100 Prozent bei Rotten Tomatoes gestartet: Sie dreht sich um eine der faszinierendsten Figuren der Saga

Bei Disney+ könnt ihr ab sofort den Auftakt der jüngsten Serie aus dem Star Wars-Universum schauen. Bei der Kritik kommt der Ableger um Darth Maul bisher sehr gut an.

Einer der ikonischsten Star Wars-Bösewichte meldet sich mit seiner ersten eigenen Serie bei Disney+ zurück: Maul – Shadow Lord erzählt ein spannendes Kapitel aus dem Leben des einstigen Sith-Lehrlings, der in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung vor 27 Jahren seinen ersten und bislang prominentesten Auftritt hatte.

Eigentlich wurde Maul am Ende des Auftakts der Prequel-Trilogie von Obi-Wan Kenobi getötet. Dank der Animationsserie The Clone Wars hat er jedoch seinen Weg zurück in die Welt der Lebenden gefunden – und seine Rolle in der weit entfernten Galaxis neu definiert: Maul treibt inzwischen als Gangsterboss sein Unwesen.

Die Kritik zeigt sich begeistert von dem neuen Spin-off.

Star Wars-Serie begeistert: Maul – Shadow Lord wird sogar mit Andor verglichen

Maul – Shadow Lord ist nach The Clone Wars angesiedelt und entwickelt den Animationsstil der prägenden Star Wars-Serie weiter. Bei Rotten Tomtatoes gibt es dafür einen Score von 100 Prozent bei der Kritik – insgesamt wurden 25 positive Besprechungen eingetragen. Der Audience-Score liegt bei 97 Prozent.

Maul – Shadow Lord wird als düstere, actiongeladene Star Wars-Serie umschrieben, die mit sehr viel Tempo erzählt ist und von ihrem visuellen Stil lebt. Mitunter heißt es sogar, dass sich die Serie etwas bei dem Star Wars-Meisterwerk Andor abgeschaut hat, wenngleich Maul – Shadow Lord nicht ganz an die Qualität heranreicht.

Filmkritikerin Maggie Lovitt schreibt zum Beispiel bei Collider :

Auch wenn es nicht ganz an die schwindelerregenden Höhen von Andor heranreicht, kommt es dem doch näher als jedes andere Projekt im aktuellen Star Wars-Angebot und besticht durch einen bodenständigeren Ton, der erfrischend mutig wirkt.

Bei Metacritic offenbart sich ein etwas reservierteres Bild. 71 von 100 Punkten vergibt die Kritik hier im Durchschnitt, allerdings wurden bislang nur acht Reviews eingetragen. Das Publikum zeigt sich sogar noch kritischer: 5,8 von 10 Punkten werden im Durchschnitt verteilt. Diese Wertung basiert jedoch ebenfalls nur auf elf Reviews.

Zukunft gesichert: Maul – Shadow Lord Staffel 2 kommt

Zwei Folgen wurden bislang von Maul – Shadow Lord veröffentlicht, was bedeutet, dass uns noch acht Kapitel bis zum Ende der Staffel verbleiben. Diese werden jeden Montag im Doppelpack bei Disney+ veröffentlicht, sodass das Finale pünktlich zum Star Wars Day am 4. Mai 2026 eintrifft. Und die beste Nachricht ist: Maul – Shadow Lord wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert. Die Geschichte geht also definitiv weiter.