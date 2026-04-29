Neue Stranger Things-Serie geht früher weiter als gedacht: Erster Teaser zu Tales from '85 Staffel 2 enthüllt Netflix-Start noch dieses Jahr (!)

Eleven und unsere Held:innen aus Hawkins kehren für ein weiteres Abenteuer zurück. Die neue Stranger Things-Serie Tales from '85 wurde offiziell für eine 2. Staffel verlängert.

Erst vor wenigen Tagen ist die neue Stranger Things-Serie Tales From '85 bei Netflix an den Start gegangen und hat ein neues Abenteuer für unsere Held:innen aus Hawkins um Eleven, Mike und Co. eingeläutet, welches zwischen den Staffeln 2 und 3 der Hauptserie angesiedelt ist.

Dieses wird offenbar nicht ihr letztes sein, wie Netflix jetzt offiziell bestätigt hat. Denn Tales from '85 bekommt eine 2. Staffel – und zwar schon sehr bald.

Stranger Things: Tales from '85 geht schon im Herbst 2026 mit Staffel 2 weiter

Netflix hat den ersten offiziellen Teaser zu Stranger Things: Tales from '85 enthüllt, was äußerst ungewöhnlich für eine Serie ist, die gerade erst gestartet ist. Der Teaser bestätigt die Gerüchte, die bereits seit Wochen um die Serie kursieren: Dass Staffel 2 bereits vor dem Netflix-Start in trockenen Tüchern war und mittlerweile sogar so gut wie fertig ist.

Seht hier den Teaser zu Stranger Things: Tales from '85 Staffel 2

Stranger Things: Tales from '85 - S02 Teaser (English) HD

Demnach steht auch einer baldigen Rückkehr auf Netflix nichts mehr im Wege. Tatsächlich wird Tales from '85 noch dieses Jahr mit Staffel 2 weitergehen. Der Teaser enthüllt einen Startzeitraum im Herbst 2026.

"A haunting in Hawkins": Darum geht es in Stranger Things: Tales from '85 Staffel 2

Die erste Staffel von Stranger Things: Tales from '85 hat die Nerds aus Hawkins auf neue Monster treffen lassen, die sich aus zurückgebliebenen Partikeln aus dem Upside Down und einem Serum gebildet haben, welches von der Wissenschaftlerin und Biologielehrerin Mrs. Baxter entwickelt wurde. Der Gruppe ist es am Ende gelungen, die Monster und dessen Königin in die Flucht zu schlagen und ein neu geöffnetes Portal zum Upside Down zu schließen.

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Der erste Teaser verrät uns nun, dass in Staffel 2 ein neues Mysterium wartet. "There's a haunting in Hawkins", verkündet Dustin unheilvoll, während die Gruppe einen zerstörten Truck begutachtet, der aus dem Upside Down zu kommen scheint. Im Hintergrund sehen wir Charlie bei der Gruppe, eine der neuen Figuren aus der Serie. Von Fanliebling Nikki fehlt im Teaser dagegen noch jede Spur. Wie Netflix bereits selbst auf seiner Plattform Tudum enthüllt hat, wird Nikki jedoch ebenfalls in Staffel 2 zurückkehren.

Stranger Things: Tales from '85 wurde von Eric Robles als Showrunner entwickelt. Die Duffer-Brüder fungieren bei der Serie als ausführende Produzenten.