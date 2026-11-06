Mega-Überraschung: Neue Stranger Things-Serie kommt zu Netflix

Zur Feier des Stranger Things Days am 6. November hat Netflix eine brandneue Serie aus dem beliebten Sci-Fi-Universum angekündigt. Bei Moviepilot erfahrt ihr alles über Other Worlds.

Fast ein Jahr ist es bereits her, seit Stranger Things mit der 5. Staffel bei Netflix zu Ende gegangen ist. Das Serien-Universum hat seitdem mit dem Theaterstück The First Shadow auf der Bühne in London und New York sowie mit der animierten Spin-off-Serie Tales from '85 bei Netflix weitergelebt. Jetzt kommt ein brandneuer Eintrag dazu.

Netflix hat die neue Serie Other Worlds: A Stranger Things Adventure angekündigt, die in die 1950er Jahre entführt. Einen ersten Vorgeschmack gibt der erste Ankündigungs-Teaser.

Seht hier den Ankündigungs-Teaser zu Other Worlds: A Stranger Things Adventure

Neue Stranger Things-Serie kommt zu Netflix: Das ist Other Worlds

Wie der Teaser andeutet, basiert die Serie auf der Grundlage eines übernatürlichen Ereignisses, das sich am 19. April 1955 in Marion, Nevada ereignet. Details zur Story werden noch unter Verschluss gehalten, doch soll es um komplett neue Figuren gehen.

Matt Duffer und Ross Duffer fungieren bei Other Worlds als Co-Schöpfer, haben die kreativen Zügel ansonsten aber an Kate Trefry als Showrunnerin abgegeben, die unter anderem das Theaterstück The First Shadow zu Papier gebracht hat. Joe Wright (Stolz und Vorurteil) wird darüber hinaus die Regie der ersten drei Episoden übernehmen.

In einem offiziellen Statement erklärten die Duffer-Brüder (via THR ):

Wir haben seit vielen Jahren von Other Worlds: A Stranger Things Adventure geträumt, und zu sehen, wie es Wirklichkeit wird, ist surreal und berauschend. Wir sind unserem fantastischen Team von Mitwirkenden so dankbar: unserer Showrunnerin Kate Trefry, die seit Staffel zwei mit uns durch dick und dünn geht und Stranger Things: The First Shadow geschrieben hat; und unserem Regisseur Joe Wright, einem brillanten Künstler, dessen Arbeit wir schon lange bewundern.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr seht, was sie da aushecken. Es ist Stranger Things, aber auch aufregend frisch, mit einem neuen Schauplatz, neuen Helden und Schurken sowie neuen … eigentlich dürfen wir gar nicht mehr verraten. Jetzt geht es ans Casting. In der Zwischenzeit: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!

Auch wenn die Duffer-Brüder eine direkte Verbindung zur Hauptserie ausschließen, liegt die Verbindung doch vor allem zum Theaterstück The First Shadow auf der Hand. Dieses beginnt im Jahr 1959 ebenfalls in Nevada, allerdings in der Stadt Rachel. Ob dies bedeutet, dass die Serie eine tatsächliche Verbindung zum dem Vecna-Preuquel herstellen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Eine neue Live-Action-Spin-off-Serie wurde erstmals nach dem Stranger Things-Finale von den Duffer-Brüdern angekündigt. Mit Other Worlds: A Stranger Things Adventure hat diese Serie jetzt ihren Titel erhalten.

Wann kommt Other Worlds: A Stranger Things Adventure zu Netflix?

Da sich die Serie noch in der frühen Produktionsphase befindet, wird es noch eine Weile dauern, bis wir Other Worlds: A Stranger Things Adventure bei Netflix zu sehen bekommen. Wie die Duffer-Brüder in ihrem Statement erklärt haben, stehen als Nächstes die Castings in New Mexico für die neuen Hauptrollen ins Haus.

Dann folgt ein umfangreicher Dreh, sowie eine lange Postproduktionsphase. Wie der Ankündigungsteaser jedoch bereits verraten hat, wird die neue Serie letztendlich 2028 bei Netflix eintreffen.