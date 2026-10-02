Neue Studie mit knapp 200.000 Filmen zeigt: Frauen machen profitablere Filme als Männer

In einer aktuellen Studie wurde die Profitabilität von Filmen getestet, bei der knapp 200.000 Filme untersucht wurden. Moviepilot erklärt euch das interessante Ergebnis.

Das Geschlechterverhältnis in der Filmwelt ist immer noch lange nicht ausgeglichen. Vor allem auf dem Regiestuhl befinden sich nach wie vor bei den großen Hollywood-Produktionen überwiegend Männer. Auch das diesjährige Filmfestival in Venedig sorgte für Schlagzeilen, da im Hauptwettbewerb nur ein einziger Film von einer Frau inszeniert wurde. Dabei sind es gerade weibliche Filmemacherinnen, die die profitabelsten Filme inszenieren, wie eine neue Studie untersucht hat.

Von Frauen inszenierte Filme sind zu 25 Prozent profitabler als die von Männern

Wie bantrwomen via Instagram berichtet, hat die Mainzer Johannes Gutenberg Universität in einer neuen Studie an die 200.000 Filme auf ihre Profitabilität untersucht. Dabei kam man zu dem klaren Ergebnis, dass die Filme, die von Frauen geschrieben wurden, im Schnitt zu 25 Prozent profitabler sind als die von einem männlichen Drehbuchautor.

Filme, die von Frauen geschrieben und auch inszeniert wurden, kommen auf das gleiche Einspielergebnis wie die Filme der Männer, kosten jedoch deutlich weniger. Trotz dieser Zahlen befindet sich unter dem obersten Prozent der Filme mit dem höchsten Produktionsbudget nicht ein einziger Film, der von einer Frau inszeniert wurde. Filme wie Barbie mit einem Budget von rund 145 Millionen US-Dollar, bleiben nach wie vor eine große Ausnahme.

Doch auch bei Barbie ist eine Fortsetzung trotz des Erfolgs noch immer nicht ganz in sicheren Tüchern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In wenigen Monaten geht ein großer Blockbuster der Barbie-Regisseurin Greta Gerwig an den Start

Netflix hat vor wenigen Jahren eine Neuverfilmung der Narnia-Reihe angekündigt und sich dafür niemand Geringeren als die Barbie-Regisseurin Greta Gerwig an Bord geholt. Doch der Film soll nicht direkt auf der Plattform starten, sondern hat einen deutschen Kinostart am 11. Februar erhalten. In den IMAX-Kinos soll er sogar bereits einen Tag früher anlaufen.