Neue The Big Bang Theory-Serie bringt Fanliebling zurück: Im Teaser wird er wieder zum Bösewicht

Eine neue The Big Bang Theory-Serie steht in den Startlöchern und bringt einige Lieblinge des Originals zurück. Der neue Teaser kündigt jetzt einen weiteren Rückkehrer an.

Das The Big Bang Theory-Universum besteht mittlerweile aus weitaus mehr als den zwölf Staffeln der Originalserie, die von 2007 bis 2019 bei CBS über die TV-Bildschirme geflimmert sind. Das Prequel Young Sheldon folgte, danach wurde die Vorgeschichte mit dem Spin-off Georgie & Mandy fortgesetzt.

Mit Stuart Fails to Save the Universe steht jetzt die vierte Serie aus dem beliebten Universum in den Startlöchern, die Fanliebling Stuart (Kevin Sussman) und weitere aus der Originalserie bekannten Figuren zurückbringt. Im neuen Coming Soon-Trailer von HBO Max ist jetzt ein neuer prominenter Rückkehrer für einen kurzen Augenblick zu erhaschen.

Seht hier den Coming Soon-Trailer von HBO Max:

HBO Max Coming Soon - Trailer (English) HD

Wil Wheaton kehrt in neuer The Big Bang Theory-Serie Stuart Fails to Save the Universe zurück

Während der Trailer viele kommende HBO-Serien wie die 3. Staffel von House of the Dragon oder die neue DC-Serie Lanterns vorstellt, gibt es auch ein kurzes Segment zu Stuart Fails to Save the Universe. Etwa bei Sekunde 30 müsst ihr genau aufpassen, denn da erkennen Big Bang Theory-Fans ein bekanntes Gesicht: Wil Wheaton ist zu sehen, der augenscheinlich Blitze und Laser in Richtung von Stuart und seinen Freund:innen abfeuert.

Damit teast der Trailer einmal mehr die starke Sci-Fi-Richtung, die das neue Spin-off im Gegensatz zu seinen Vorgängern einschlagen wird. Diese wurde bereits umfangreich im ersten richtigen Teaser-Trailer angekündigt, der vor wenigen Wochen erschienen ist.

Star Trek- und Stand by Me-Star Wil Wheaton war in 17 Folgen von The Big Bang Theory zu sehen und spielte darin eine dunklere Version seiner selbst. Er fungierte zu Beginn seines Serienauftritts in Staffel 3 als Antagonist für Sheldon (Jim Parsons), freundete sich jedoch im späteren Verlauf mit der Nerd-Gruppe an.

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Wann kommt Stuart Fails to Save the Universe zu HBO Max?

Stuart Fails to Save the Universe startet am 23. Juli 2026 bei HBO Max. Die 1. Staffel umfasst zehn Folgen, die im Wochentakt bei dem Streamer erscheinen werden. The Big Bang Theory-Schöpfer Chuck Lorre und Bill Prady haben sich für die neue Serie mit Sci-Fi-Spezialist Zak Penn zusammengetan.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Stuart Fails to Save the Universe

In der Serie zerstört Stuart versehentlich eine Maschine, die von Sheldon und Leonard (Johnny Galecki) entwickelt wurde und löst damit eine Art Multiversums-Armageddon aus. Daraufhin muss er gemeinsam mit seiner Freundin Denise (Lauren Lapkus), seinem Kumpel Bert (Brian Posehn) und Barry Kripke (John Ross Bowie) das Universum wieder in Einklang bringen. Dabei treffen sie auf alternative Versionen bekannter Big Bang Theory-Figuren.