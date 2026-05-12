Neue The Rookie-Serie mit Nathan Fillions Nachfolger kommt wirklich – und macht fast alles anders als das Original

Das The Rookie-Universum wird größer: Das nächste Spin-off geht offiziell in Serie und kommt mit einigen Unterschieden zur Mutterserie mit Nathan Fillion daher. Crossover soll es trotzdem geben.

In den vergangenen Wochen war es bereits abzusehen, jetzt haben wir Gewissheit: The Rookie: North geht offiziell in Serie. Bislang wurde nur ein Pilot des jüngsten Ablegers aus der Welt von The Rookie gedreht. Der konnte die Verantwortlichen bei ABC überzeugen, sodass nun eine ganze Staffelorder ausgesprochen wurde.

The Rookie: North kommt definitiv und das erste Crossover mit dem Original steht auch schon fest

Wie Deadline berichtet, soll die 1. Staffel von The Rookie: North zehn Folgen umfassen. Das ist deutlich weniger als der übliche Staffelumfang der Mutterserie, die in der Regel 18 bis 22 Folgen hat. Sollte das Spin-off erfolgreich sein, hat ABC aber definitiv die Option, eine 2. Staffel bei Lionsgate Television zu bestellen.

Wann The Rookie: North startet, steht noch nicht genau fest. Laut den Informationen von Deadline ist ein Midseason-Start geplant. Als Midseason wird im US-amerikanischen Fernsehen der Beginn der zweiten Hälfte der TV-Saison bezeichnet, die sich von Januar bis Mai zieht. The Rookie: North könnte somit Anfang 2027 Premiere feiern.

The Rookie-Mastermind Alexi Hawley, der auch bei der neuen Serie als Showrunner fungiert, verspricht jetzt schon diverse Crossover-Möglichkeiten. Gleich in der ersten Folge von The Rookie: North soll Nathan Fillion als John Nolan vorbeischauen und Protagonist Alex Holland, gespielt von Jay Ellis, unter die Arme greifen.

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The Rookie: North lässt Los Angeles hinter sich: Willkommen im Pierce County Police Department

Zudem erwartet uns ein großer Location-Wechsel: Während The Rookie im sonnigen Los Angeles angesiedelt ist, entführt uns The Rookie North in den ... Norden. Konkret finden wir uns im Bundesstaat Washington wieder, wo wir in den Alltag des Pierce County Police Departments eintauchen. Gedreht wird entsprechend in Vancouver.

Neben Ellis gehören Chris Sullivan, Karen Fukuhara, Froy Gutierrez, Janet Montgomery, Mya Lowe und Malik Watson zum Hauptcast der Serie. Hoffen wir, dass The Rookie: North ein längeres Leben als das erste Spin-off des Franchise hat. The Rookie: Feds ging 2022 an den Start, wurde aber schon nach nur einer Staffel wieder abgesetzt.

Ein willkommener Boost dürfte die Aussicht auf weitere Crossover sein. Gegenüber Deadline verrät Hawley, dass uns "vielleicht ein paar Folgen" erwarten, die The Rookie und The Rookie: North zusammenführen. "Zwei oder drei Folgen pro Season", die direkt hintereinander ausgestrahlt werden, könnte sich der Serienmacher vorstellen.