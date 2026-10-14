Neue Thriller-Miniserie erobert sofort Netflix: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Bei Netflix streamt gerade frisch die neue Miniserie der Liebes Kind-Macherin. Moviepilot erklärt euch die Details zu dem Thriller, der direkt hoch in den Charts eingestiegen ist.

Thriller-Fans können sich seit gestern bei Netflix über frischen Nachschub freuen, der sich bequem an einem Nachmittag oder Abend durchbingen lässt. Neu im Streaming-Abo eingetroffen ist am 13. Oktober die Miniserie Die Falle, hinter der Liebes Kind-Regisseurin und -Autorin Isabel Kleefeld steckt. Ob ihre neue Psychothriller-Produktion genauso ein Mega-Hit wird, bleibt abzuwarten. In den Serien-Charts von Netflix ist sie jedenfalls schon jetzt auf Platz 2 eingestiegen.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in Die Falle der Liebes Kind-Schöpferin

In Die Falle musste die Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) mitansehen, wie ihre Schwester Anna ermordet wurde. Zehn Jahre später ist sie von dem Trauma noch immer so betroffen, dass sie das Haus nicht verlassen kann. Während der Täter noch immer auf freiem Fuß ist, glaubt sie eines Tages, diesen im Fernsehen in Form des Journalisten Robert Lenzen (Hans Löw) wiederzuerkennen.

Lisa schmiedet einen Plan, indem sie einen neuen Roman beginnt, der den ungelösten Mordfall ihrer Schwester verarbeitet, und den Journalisten für ein Interview zu sich nach Hause lockt. So beginnt ein drastisches Katz-und-Maus-Spiel.

Die Falle besteht aus insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 43 und 52 Minuten lang sind. Für die neue Netflix-Miniserie müsst ihr also etwas unter fünf Stunden Zeit einplanen, wenn ihr sie am Stück schauen wollt.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 14. Oktober 2026):

Mein Moviepilot-Kollege Max Wieseler hat sich Die Falle vorab komplett angeschaut und schreibt in seiner Review über den "genialen Psychothriller" unter anderem:

Ihren Spannungshöhepunkt erreicht die Serie schließlich mit dem zentralen Interview, der titelgebenden Falle, die sich in ein im besten Sinne maximal unangenehmes Psychoduell verwandelt. Mit Beginn der zweiten Hälfte rastet die Miniserie plötzlich ein und fährt eine Wendung nach der anderen auf. Ich fühlte mich, als würde mir die Serie zuerst den Teppichboden unter den Füßen wegreißen und dann auch noch das Parkett darunter.

Ganz so twistreich und vor allem abgründig-düster wie Kleefelds vorheriger Netflix-Hit Liebes Kind ist Die Falle am Ende leider nicht geworden. Trotzdem verbindet beide Projekte eine thematische Linie mit der Verhandlung psychologischer Manipulation und dem tiefgehenden Blick auf Frauenfiguren, deren Psyche von jahrelang verschleppten Traumata verändert wurde.

Nach Die Falle könnt ihr im Netflix-Abo auch jederzeit alle sechs Folgen von Liebes Kind streamen. Neben einem International Emmy als beste Miniserie konnte der Thriller nach dem Start im September 2023 über 80 Millionen Views erzielen. Damit gehört Liebes Kind zu den erfolgreichsten Netflix-Miniserien aller Zeiten.

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Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.