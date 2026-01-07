Neue Thriller-Serie erobert Netflix-Charts: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

In den Netflix-Charts hat sich eine neue Thriller-Serie festgesetzt, die hinter einen verzwickten Mordfall inmitten einer über Generationen anhaltenden Fehde blickt.

Erst vor wenigen Tagen hat uns in den Netflix-Charts eine echte Überraschung erwartet: Das große Stranger Things-Finale ist bereits vom Thron gestoßen worden und die neue Harlan Coben-Serie Suche mich nicht hat sich klammheimlich auf Platz 1 geschlichen. Während die beiden Serien die vorderen Plätze noch immer verteidigen, steht dicht dahinter eine neue Thriller-Serie aus Schweden. Die Rede ist von Land der Sünde.

Land der Sünde in den Netflix-Charts: Darum geht's in der neuen Thriller-Serie

In Land der Sünde ermittelt die Polizistin Dani (Krista Kosonen) gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Malik (Mohammed Nour Oklah) im Mordfall des Teenagers Silas. Dani geht der Fall nahe, denn sie kannte den jungen Mann persönlich. Ihre Ermittlungen führen sie tief in eine seit Generationen andauernde Fehde, die mehrere Familien im skandinavischen Hinterland betrifft. Als der zornige Patriarch Elis (Peter Gantman) ihnen ein Ultimatum stellt, droht ihnen die Zeit davonzulaufen ...

Land der Sünde wurde von Peter Grönlund entwickelt, der für die Crime-Dramen Drifters und Goliath sowie die Thriller-Serie Beartown bekannt ist. Land der Sünde ist am 2. Januar 2026 bei Netflix gestartet und schaffte es direkt in zahlreichen Ländern in die Serien-Charts des Streamers. So auch in Deutschland, wo die Thriller-Serie aktuell auf Platz 4 steht.

So sehen die Serien-Charts bei Netflix aktuell aus (Stand: 7.01.2026):

Land der Sünde umfasst fünf Episoden, die jeweils zwischen 40 und 45 Minuten lang sind. Die Serie eignet sich perfekt für einen Binge-Marathon an einem langen Nachmittag oder Abend. Land der Sünde wurde als Miniserie konzipiert, eine 2. Staffel ist demnach aktuell nicht in Planung.

