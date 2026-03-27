Neue Thriller-Serie erobert Netflix im Sturm: Selbst One Piece hat keine Chance und muss Platz 1 aufgeben

Auf Netflix ist eine neue Thriller-Serie gestartet, auf die Fans von Kriminalromanen schon eine ganze Weile gewartet haben. Die Serie konnte sogar One Piece vom Thron der Streaming-Charts stoßen.

Skandinavische Krimis haben für Fans des Genres immer einen besonderen Reiz, da sie sich überwiegend durch ihre Härte und Trostlosigkeit auszeichnen. Der Norweger Jo Nesbø ist nach wie vor einer der größten Schriftstellernamen in diesem Bereich und erfreut sich dank seiner Romanreihe um den Ermittler Harry Hole einer besonders großen Beliebtheit bei Krimi-Liebhaber:innen. Eine neue Serienadaption der Romane stürmt derzeit die Netflix-Charts.

Ermittler Harry Hole zieht in den Netflix-Charts an One Piece vorbei

Auf die bisherigen Harry Hole-Adaptionen konnte die Begeisterung der Leser:innen jedoch noch nicht so richtig überspringen. Inwiefern die düstere Neuauflage in Serienform Jo Nesbø's Harry Hole gelungen ist, könnt ihr in unserem Serien-Check nachlesen. In der 1. Staffel der Serie macht der Ermittler in Oslo Jagd auf einen Serienkiller. Die titelgebende Hauptrolle übernimmt Tobias Santelmann und Holes Gegenspieler wird hier von Joel Kinnaman verkörpert.

Seit gestern kann die Serie auf Netflix gestreamt werden und schon jetzt konnte sie sich den ersten Platz in den Serien-Charts sichern und somit an der 2. Staffel von One Piece vorbeiziehen.

Das ist die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix (Stand: 27. März 2026):

Wird es mit Jo Nesbø's Harry Hole bei Netflix weitergehen?

Bislang wurde noch keine 2. Staffel von Netflix für die Serie bestätigt. Durch den schnellen Erfolg der Serie und jede Menge weitere Romanvorlagen ist eine Verlängerung der Serie wahrscheinlich.