Neue Thriller-Serie erobert sofort Netflix: Ihr könnt sie an einem Nachmittag durchschauen

Netflix' neue Thriller-Serie offenbart Intrigen und dunkle Geheimnisse vor einer traumhaften Kulisse. Jetzt findet sich die Miniserie weltweit in den Charts.

Am 19. Juni 2026 ist Netflix' neue Thriller-Serie Oasis an den Start gegangen und tummelt sich bereits in 75 Ländern in der Top 10 der Streaming-Charts (via FlixPatrol ). In Deutschland befindet sie sich aktuell auf Platz 2. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn mit der Mischung aus Krimi-Elementen und luxuriösem Urlaubsflair erinnert die spanische Miniserie an die erfolgreiche Gesellschaftssatire The White Lotus aus den USA.

Netflix-Miniserie Oasis ist der perfekte The White Lotus-Ersatz

Oasis spielt in einem exklusiven Luxusresort auf der beliebten Kanareninsel Teneriffa. Dort wollen die wohlhabenden Gäste nur ein paar entspannte Tage verbringen, doch die Idylle bekommt schnell Risse, als eine Frau spurlos verschwindet.

Im Verlauf der Ermittlungen geraten nach und nach verschiedene Gäste in den Fokus, die alle etwas zu verbergen scheinen. Doch nicht nur die verbergen dunkle Geheimnisse, auch das Resort selbst umgibt eine Reihe von Rätseln.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende Inhalte von uns.

Krimi im Luxusresort: Oasis sorgt für Rätselspannung

Mit acht Folgen hat die Miniserie eine gute Länge, die sich auch zum Binge-Watching am Nachmittag eignet und euch mit einer abgeschlossenen Geschichte in den Abend entlässt. Eine Fortsetzung ist aber nicht ausgeschlossen. Die dürfte dann aber wahrscheinlich wie im Stil von The White Lotus als Anthologie-Serie konzipiert sein.

Noch mehr Serien-News:

Das sind die aktuellen Netflix-Serien-Charts (Stand 22. Juni 2026):

Ob es eine 2. Staffel von Oasis geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Nach dem guten Einstieg in die Streaming-Charts ist ein weiterer Kriminalfall im Luxusparadies aber denkbar.