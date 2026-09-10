Sicher bald Platz 1 bei Netflix: Neue abgründige Thrillerserie startet heute

Ab heute könnt ihr im Netflix-Abo eine neue Serie streamen, die sicher bald ihren festen Platz in den Charts des Anbieters haben wird. Im Thriller-Drama-Mix geht es um düstere Geheimnisse unter den Reichen und Schönen.

Wenn ihr bei Netflix am liebsten Serien über düstere Geheimnisse, tiefe Abgründe und unbequeme Anspannung schaut, sollte diese Neuveröffentlichung auf eure Watchlist. Ab heute könnt ihr bei dem Streamer die niederländische Thriller-Drama-Serie Und hüte dich vor dem Bösen bingen. Mit ihrem Genre und den Themen wird sie bestimmt bald die Top 10 von Netflix stürmen.

Neu bei Netflix: Darum geht es in der dramatischen Thrillerserie Und hüte dich vor dem Bösen

In der neuen Netflix-Serie zieht Hauptfigur Karen (Loes Haverkort) mit ihrer Familie nach Bergen. Hier findet sie schnell Anschluss bei einer neuen Freundesgruppe, die sich im am liebsten im puren Luxus suhlt. Als in der Nachbarschaft eines Tages ein Feuer ausbricht und einer von ihnen stirbt, recherchiert Karen im Alleingang über die Hintergründe ihrer neuen Vertrauten. Schnell kommen dunkle Geheimnisse ans Licht.



Schaut hier noch den untertitelten Trailer zu Und hüte dich vor dem Bösen:

Und hüte dich vor dem Bösen besteht aus insgesamt sieben Folgen, die seit dem 10. September 2026 im Netflix-Abo streamen. Für alle, die The White Lotus-ähnliche Geschichten mit deutlich mehr Thriller-Anteil mögen, ist die neue niederländische Produktion sicher einen Blick wert.

Und falls ihr sonst wissen wollt, welche Serien-Highlights ihr diesen Monat streamen könnt, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.