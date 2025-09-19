Neue Thriller-Serie wird Wednesday sofort in den Netflix-Charts gefährlich

Schon einen Tag nach ihrer Veröffentlichung hat eine neue Thriller-Serie mit großen Stars Platz 2 der Netflix-Charts erobert und droht Wednesday den Serien-Thron streitig zu machen.

Am Donnerstag ist Black Rabbit frisch bei Netflix eingetroffen. Die Thriller-Miniserie mit 8 Folgen steigt sofort ganz weit vorn in den Charts ein und muss jetzt nur noch Hit-Serie Wednesday überholen, um sich an die Spitze zu setzen.



Thriller-Serie mit Jude Law: Black Rabbit steht (fast) ganz vorn in den Netflix-Charts

In Black Rabbit führt Jake Friedken (Jude Law) ein angesagtes Restaurant in New York City. Er hat es im Leben weit gebracht und preist seine VIP-Kunden als Familie. Dann allerdings taucht mit Vince (Jason Bateman) sein echter Bruder auf und bringt (als das komplette Gegenteil des erfolgreichen Unternehmers) jede Menge Ärger im Gepäck mit: Er hat Schulden bei den falschen Leuten gemach und braucht nun dringend Geld. Doch ist Jake bereit, die Probleme seines Bruders zu seinen eigenen zu machen? Bald bleibt ihm gar nichts anderes mehr übrig.

Neben den zwei großen Stars Jude Law (Star Wars: Skeleton Crew) und Jason Bateman (Ozark) spielt sogar ein waschechter Oscargewinner in Black Rabbit mit: Troy Kotsur (Coda) mimt einen gehörlosen Gangster, der den Brüdern gefährlich wird. So eine Besetzung hochkarätiger Schauspieler lockt natürlich viele Netflix-Abonennt:innen an und katapultierte die Serie direkt zum Start auf Platz 2 der aktuellen Charts.

Aber auch hinter der Kamera warten spannende Namen: Kate Susman hat die Serie zusammen mit Zach Baylin (Drehbuchautor von King Richard und Grand Turismo) erschaffen. Regie führen Hauptdarsteller Jason Bateman, seine alte Serienkollegin Laura Linney (Ozark) sowie Filmemacher Justin Kurzel (der mit Jude Law schon The Order drehte).

Neuer Thriller wird Wednesday gefährlich: Lohnt sich Black Rabbit bei Netflix?

Im Januar gehörte Black Rabbit zu unseren meisterwarteten neue Serien 2025. Nun ist der Kriminalthriller erschienen und viele fragen sich, ob sich die Zeitinvestition von fast 8 Stunden lohnt. Immerhin ist die Serie in sich abgeschlossen, sodass niemand mit Netflix-Abo um eine Verlängerung bezüglich Staffel 2 bangen muss.

Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf zeigte sich in seinem Serien-Check zu Black Rabbit allerdings nicht allzu angetan: Die (auch auf Bildebene) dunkle Serie verschenkt Potenzial als "lahmer Prestige-Titel" schreibt er. Bei der IMDb kommt die Serie aktuell auf eine 7.0, während der Kritiker-Schnitt bei Rotten Tomatoes und Metacritic sich nur bei mittelmäßigen 65 % bzw. 62/100 Punkten einpegelt. An Vorbilder wie Ozark und Breaking Bad kommt die Serie im Konsens nicht heran. Dann vielleicht doch lieber Wednesday schauen?

