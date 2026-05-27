Heute kommt eine neue True-Crime-Miniserie zu Netflix – sie wird euch in nur 3 Episoden das Herz brechen

Eine britische True-Crime-Miniserie auf Netflix erzählt von einem wahren Fall, der sich Anfang der 90er ereignete, als ein kleiner Junge den Mord an seiner Mutter mitansehen musste.

True-Crime-Fans haben einen brandneuen Miniserien-Binge auf Netflix vor sich. Dort startet am heutigen Donnerstag, den 5. Juni das neue True-Crime-Drama The Witness, das auf einem wahren Mordfall aus dem Jahr 1992 basiert. Gleichzeitig geht mit dem Film Der Mord an Rachel Nickell die passende Dokumentation zum Fall bei Netflix online.

True-Crime-Serie The Witness auf Netflix: Der herzzerreißende Fall Rachel Nickell

Die Netflix-Serie The Witness spielt im Windschatten eines aufsehenerregenden Mordes, der sich im Londoner Bezirk Wimbledon ereignete, als eine Mutter (Eleanor Williams) in Anwesenheit ihres zweijährigen Sohnes Alex (Jahsaiah Williams) von einem Unbekannten angegriffen und mit 49 Stichen ermordet wird. Der kleine Junge versteht zu dem Zeitpunkt kaum, von was für einem Ereignis er Zeuge wurde.

Während die Polizei verzweifelt hinter jedem Hinweis her ist, will Vater André (Jordan Bolger) vor allem das Wohlergehen seines traumatisierten Sohnes in den Vordergrund stellen. Jahre später, als Alex ein junger Mann ist (Max Fincham), wird der Fall neu untersucht – man hatte wohl den falschen Mann für den Mord an Rachel verhaftet.

Die dreiteilige True-Crime-Serie stammt von Rob Williams, den man für britische Produktionen wie The Victim oder Suspicion kennt. Die dazugehörige Dokumentation wurde von Lucy Bowden (Coleen Rooney: The Real Wagatha Story) gedreht.

Folgende Nachricht hatte die hinterbliebene Familie von Rachel Nickell für das Publikum der Netflix-Serie, der sie beratend zur Seite stand (via What's on Netflix ):

Unser Leben war ein Kampf. Wir können niemals in Worte fassen, wie tief wir all jenen zu Dank verpflichtet sind, die Teil dieses Weges waren – für die Freundlichkeit und Großzügigkeit, die sie uns entgegenbrachten, für das Vertrauen, das sie uns schenkten, indem sie unsere Geschichte auf den Bildschirm brachten, und für die Sorgfalt, mit der sie dabei vorgingen.

Wir hoffen, dass das Publikum aus diesem Film ein Zeugnis mitnimmt – ein Zeugnis für den harten Lebenskampf, dem wir alle gegenüberstehen, sowie für die Kraft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und des niemals Aufgebens.

Die britische Channel 4-Produktion Deceit verarbeitete den Fall bereits vor fünf Jahren aus Sicht der Polizei mit veränderten Namen der Beteiligten.

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