Neue Videos zu Stranger Things Staffel 5 Teil 2 enthüllen irrsinnigen Plan im Kampf gegen Vecna

Mit neuen Videos heizt Netflix die Vorfreude auf den zweiten Teil von Stranger Things Staffel 5 weiter an. Darin wird der riskante Plan im finalen Kampf gegen den mächtigen Vecna enthüllt.

Am 26. Dezember ist es endlich so weit und der zweite Teil von Stranger Things landet auf Netflix. Schon der neue Trailer lässt Fans um Dustin und Steve bangen, nun hat auch noch Discussing Film auf X zwei neue Clips aufgegabelt, die einen riskanten Plan enthüllen.

Stranger Things Staffel 5 enthüllt Plan gegen Vecna

Bevor ihr die Clips anschaut, sei jedoch eine Warnung ausgesprochen: Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5!



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im ersten Video ist zu sehen, wie Joyce (Winona Ryder) den Anwesenden stolz ihren Plan verrät. Überraschend ist, dass es diesmal Will (Noah Schnapp) sein soll, der Vecna zerstören soll, genauso wie am Ende von Folge 4 die Demogorgons.

Zuvor hatte Joyce ihren Sohn weitestgehend von allen Gefahren ferngehalten, da Vecna Macht über ihn hat, war Will die schwächste Figur der Gruppe. Doch jetzt, wo er sich mit dem Schwarmbewusstsein verknüpfen kann, um die Kräfte von Vecna anzuzapfen, ist Joyce mutiger. Die verhaltenen Reaktionen der anderen zeigen jedoch, dass sie nicht so ganz an die Umsetzung glauben.

Zweiter Stranger Things-Clip zeigt Mr. Whatsit Haus

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im ersten Teil von Staffel fünf schlug der Versuch fehl, die Kinder zu retten. Nun sehen wir im neuen Ausschnitt, wie diese sich in Sicherheit wähnen und fröhlich ins Haus von Mr. Whatsit/Vecna laufen. Auch Holly (Nell Fisher) ist zusehen, die ihnen freudestrahlend entgegenkommt. Aus sicherer Entfernung beobachtet Max (Sadie Sink) das Geschehen. Die hat ihren ganz eigenen Plan gefasst, wie sie Vecna entkommen können.

Und wer vor dem Start von Teil 2 noch einmal sein Gedächtnis auffrischen will, findet hier eine Analyse vom Ende der vierten Folge, die zeigt, was die letzten fünf Minuten so großartig macht.

Wie genau Staffel 5 Teil 2 daran anknüpft, könnt ihr am 26. Dezember 2025 sehen. Um 02:00 Uhr nachts, werden die Episoden fünf bis sieben veröffentlicht. Danach ist noch einmal Geduld angesagt, denn das große Finale gibt es erst am 1. Januar 2026 – auch wieder um 02:00 Uhr nachts.