Neue Wikingerserie des Vikings-Schöpfers kommt bald: Sie handelt von Erik "Blutaxt" und eine 2. Staffel ist schon sicher

Der Vikings-Schöpfer Michael Hirst hat seine Visionen offenbar noch nicht auserzählt. Aus seiner Feder kommt eine neue Wikingerserie über eine der interessantesten Familien Norwegens beleuchtet.

Mit Vikings hat Serienschöpfer Michael Hirst seinen bislang größten eigenen Hit gelandet. Der Drehbuchautor und Produzent war an vielen historischen Serien beteiligt, doch Vikings war sein eigenes Projekt. Und er will sich vom Thema Wikinger und Schildmaide noch nicht trennen.

Derzeit beschäftigt ihn ein Serienprojekt namens Bloodaxe, das uns neue Wikingergeschichten bringen wird. Darin geht es um den titelgebenden Erik "Blutaxt". Und Vikings müsst ihr dafür gar nicht kennen – auch wenn es hilft, denn so manche Figur wird sich doppeln.

Wer ist Erik "Blutaxt"? Seinen Vater kennt ihr schon aus Vikings

In Bloodaxe wird sich alles um Erik “Blutaxt” und dessen Frau Gunnhild, die Mutter der Könige, drehen. Erik war der Sohn von Harald Schönhaar, dem ersten König von Norwegen. Erik wurde durch Harald, entgegen dem damals geltenden Erbrecht, zum Alleinerben und Nachfolger bestimmt.

Somit war Erik der zweite König von Norwegen und durch seine Ehe mit Gunnhild auch mit dem dänischen Königreich verbunden. Gunnhild war die Tochter von König Gorm. Gemeinsam mussten sie ihre Herrschaft vor allem gegen Eriks Brüder verteidigen. Noch zu Haralds Lebzeiten kam es zwischen ihnen zu Kämpfen.

Vikings-Fans haben bei Harald Schönhaar bestimmt die Augenbrauen hochgezogen. Er wurde in Vikings von Peter Franzén gespielt und vereinigte wie in der Legende die Wikingerstämme des Landes. Er wurde von einer Randfigur im Verlaufe der Serie zu einem Fan-Liebling.



Bloodaxe ist vom Vikings-Schöpfer, aber gilt als eigenständige Wikingerserie

Die Rolle von Blutaxts Vater wird Franzen in der kommenden Serie allerdings nicht wiederaufnehmen. Denn bei Bloodaxe handelt es sich nicht um ein Vikings-Spin-off. Obwohl es charakterliche Überschneidungen gibt und die Geschichte zeitlich zwischen Vikings und Vikings: Valhalla spielt, hat sich Hirst dagegen entschieden, das bereits etablierte Universum weiter auszubauen.

Das könnte daran liegen, dass sich schon die beiden Vikings-Serien viele historische Freiheiten gelassen haben. Dadurch könnten die Möglichkeiten, wie die Geschichte von Erik erzählt wird, zu stark eingeschränkt sein.

Zudem sind die Vikings-Serien trotz angedeutetem Mythos weitgehend frei von Magie. Wie Nerdist berichtet, hat Hirst vor, in der neuen Serie noch mehr magischen Realismus einfließen zu lassen:

Ich habe den magischen Realismus schon immer geliebt. König Artus, die Bibel – auch das ist magischer Realismus. Man muss allerdings sehr sorgsam damit umgehen, und dem Publikum muss klar sein, dass man etwas Reales hervorhebt.

Das könnte die die Geschichte um ein paar spannende Elemente bereichern.

Bloodaxe startet 2027 und Staffel 2 ist jetzt schon sicher

Bloodaxe ist eine Amazon Prime Video-Serie und wird dort exklusivstarten. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, jedoch ist bekannt, dass die 1. Staffel bereits im letzten Jahr gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2025 in Irland und Island statt. Doch das ist laut TVInsider noch nicht alles.

Überraschend war die Ankündigung, dass Bloodaxe von Amazon bereits vor der Premiere um eine 2. Staffel verlängert wurde. Michael Hirst selbst durfte die gute Nachricht, dass ihm schon im Vorfeld so viel Vertrauen entgegengebracht wird, verkünden.

Dass in diesem frühen Stadium eine 2. Staffel angekündigt wird, ist unüblich. Immerhin wurden noch nicht einmal First-Look-Fotos oder gar ein Trailer veröffentlicht. Wenn es so weit ist, werden wir euch davon berichten.