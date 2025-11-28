Neue Yellowstone-Serie deutet schon jetzt tragischen Tod eines Dutton-Mitglieds nach 5 Staffeln an

Nach dem Ende von Yellowstone geht die Geschichte von Kayce Dutton bald mit einer Spin-off-Serie weiter. Doch warum ist seine Frau Monica darin nicht zu sehen?

Der Serien-Hit Yellowstone ist mittlerweile zu einer epischen Western-Saga herangewachsen. Nachdem zuvor die beiden Spin-offs 1883 und 1923 in die Vergangenheit der Familie Dutton eintauchten, wird die Geschichte im nächsten Jahr auch in der Gegenwart fortgesetzt: Den Anfang macht Marshals: A Yellowstone Story

Nach dem neuesten Trailer erhärtet sich allerdings ein schrecklicher Verdacht: Wurde Monica Dutton nach dem Yellowstone-Finale in Abwesenheit einfach getötet?

Yellowstone-Fortsetzung Marshals deutet Monicas Tod an

Bereits die Verkündung der Besetzung der neuen Yellowstone-Serie gab Grund zur Sorge. Denn während Luke Grimes und Brecken Merrill erneut als Kayce Dutton und dessen Sohn Tate zu sehen sind, fehlte von Beginn an jede Spur von Monica Dutton-Darstellerin Kelsey Asbille, die zuvor in allen fünf Staffeln der Originalserie zum Hauptcast zählte.

Am Ende von Yellowstone sicherte sich Kayce beim Verkauf der Dutton Ranch ein Fleckchen Land auf dem Paradise Valley, wo er gemeinsam mit Sohn Tate und Frau Monica eine eigene kleine Ranch errichten will. Doch die Spin-off-Serie Marshals könnte dieses Happy End direkt wieder zerstören, wie eine kurze Szene aus dem jüngsten Trailer andeutet:

Im Trailer sehen wir Kayce augenscheinlich vor einem Grab niederknien. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die aus Yellowstone bekannte Grabstelle, auf der etliche Mitglieder der Familie Dutton begraben wurden. Der Verdacht liegt somit nah, dass der Dutton-Cowboy zu Beginn der Serie den Verlust seiner Ehefrau betrauern könnte. Monicas Tod würde damit Kayces Motivation erklären, warum er sein Rancher-Leben aufgibt und sich den U.S. Marshals anschließt.

In Marshals tritt Kayce Dutton einer Gruppe von U.S. Marshals bei, um Kriminalität und organisiertes Verbrechen in Montana zu bekämpfen, wobei er auf seine Fähigkeiten als Cowboy und ehemaliger Navy Seal setzen kann. Weitere Yellowstone-Rückkehrer sind Gil Birmingham und Mo Brings Plenty als Thomas Rainwater und dessen rechte Hand Mo. Als neue Figuren und U.S. Marshals sind Logan Marshall-Green als Pete, Arielle Kebbel als Belle, Tatanka Means als Miles und Ash Santos als Andrea zu sehen.

Mehr zum Thema:

Wann startet Marshals: A Yellowstone Story?

In den USA startet die Serie unter dem Originaltitel Y: Marshals am 1. März 2026 beim TV-Sender CBS. Die erste Staffel wird 13 Folgen umfassen, die wöchentlich erscheinen. In Deutschland wird Marshals: A Yellowstone Story beim Streaming-Anbieter Paramount+ zu sehen sein. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Yellowstone-Fans können sich 2026 auf gleich drei neue Serien aus dem Western-Universum freuen. Neben Y: Marshals erscheint mit The Dutton Ranch auch eine Fortsetzung der Abenteuer von Beth und Rip, während das Spin-off The Madison der Geschichte einer neuen Familie in Montana folgen wird.

Auf welche Serien-Highlights ihr euch schon diesen Dezember freuen könnt, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.