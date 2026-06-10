Neue Yellowstone-Serie geht weiter: Erste Details zu Marshals Staffel 2 klären drastischen Cliffhanger von Staffel 1 auf

Staffel 1 des Yellowstone-Spin-offs Marshals endet mit zwei Cliffhangern. Einer davon dürfte durch die ersten Bilder vom Staffel 2-Produktionsstart passé sein.

Das Yellowstone-Universum ist ein voller Erfolg. Nicht nur die Hauptserie, sondern auch die ganzen Spin-offs erfreuen sich großer Beliebtheit. Marshals hat sogar den erfolgreichsten Neustart der Saison hingelegt und bekommt jetzt eine zweite Staffel. Deren Produktion ist mittlerweile gestartet und die ersten Bilder lassen tief blicken.

Die 2. Staffel zu Marshals: A Yellowstone Story wird jetzt gedreht

In Marshals dreht sich alles um den jüngsten Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes), der als Teil einer Spezialeinheit der U.S.-Marshals regelmäßig irgendwelche Fieslinge im neuen wilden Westen zur Strecke bringen muss. Das hat in Staffel eins so erfolgreich funktioniert, dass jetzt Staffel 2 mit den Dreharbeiten beginnt.

Wie Deadline berichtet, wird aktuell in Park City im US-Bundesstaat Utah gedreht. Bis die zweite Staffel der Serie dann ausgestrahlt wird, soll es auch nicht mehr lange dauern. Laut Artikel geht es schon in diesem Herbst weiter mit der Serie.

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Aber wie genau es weitergeht, ist unklar. Immerhin hat das erste Staffelfinale die Fans mit gleich zwei fiesen Cliffhangern zurückgelassen. Da wäre einerseits die Situation rund um Supervisory Deputy U.S. Marshal Pete 'Cal' Calvin (Logan Marshall-Green) und Deputy U.S. Marshal Isabel 'Belle' Skinner-Turek (Arielle Kebbel), die in Gefahr geraten waren und beschossen wurden.

Andererseits wurde angeteast, dass Deputy U.S. Marshal Andrea Cruz (Ash Santos) Montana womöglich ganz den Rücken kehren könnte – sogar ein kompletter Ausstieg der Figur aus der Serie wäre damit denkbar.

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Zum ersten Cliffhanger können wir leider nicht Entwarnung geben, obgleich der Tod beider Figuren unwahrscheinlich wirkt. Im Übrigen verrät ein Staffel 2-Set-Bild auf Instagram, dass die von Ash Santos gespielte Andrea Cruz nicht völlig von der Bildfläche verschwindet.

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Dort ist die Schauspielerin während der Dreharbeiten mit Miles-Darsteller Tatanka Means zu sehen. Es wirkt also ganz so, als würde uns die Figur erhalten bleiben und nicht komplett aus Montana verschwinden.

In Deutschland könnt ihr Marshals: A Yellowstone Story natürlich nicht auf CBS schauen. Aber dafür gibt es das Spin-off bei Paramount+ im Stream.

Wann kommt Marshals nach Deutschland?

Einen offiziellen Starttermin gibt es für Marshals Staffel 2 noch nicht. Sofern Deadline mit dem Start im Herbst dieses Jahres richtig liegt, werden sich auch Fans hierzulande darüber freuen können: Bereits Staffel 1 erschien zeitgleich in den USA und Deutschland.