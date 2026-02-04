3 Dinge müsst ihr über die Yellowstone-Fortsetzung Marshals wissen

Das nächste Yellowstone-Kapitel läuft: Über drei Fakten solltet ihr euch vor dem Schauen von Marshals: A Yellowstone Story im Klaren sein.

Über ein Jahr, nachdem die moderne Western-Hitserie Yellowstone zu Ende gegangen ist, haben wir im März 2026 die erste Fortsetzung der Dutton-Geschichte – Marshals: A Yellowstone Story. Drei Fakten, die ihr vor dem Start der neuen Serie über sie wissen solltet, erklären wir euch vorab.

1. Marshals spielt zeitlich nach dem Yellowstone-Finale

Nachdem die vorigen Yellowstone-Ableger 1883 und 1923 als Prequels frühere Kapitel der Dutton-Familiengeschichte zeigten, ist Marshals die allererste Fortsetzung. Die neue Serie erzählt das Leben des jüngsten Dutton-Sohnes Kayce (Luke Grimes) weiter, der mit dem Job als U.S.-Marshal für das Justizministerium Drogendeals und Terroristen hinterherspürt. Euch sollte also klar sein, dass die Serie nach dem Yellowstone-Finale spielt und entsprechend das Ende der Mutterserie spoilern wird.

Wenn ihr von Yellowstone bisher noch nicht alle Staffeln geschaut habt, dann beendet die Hauptserie lieber erst, bevor ihr in das Sequel einsteigt. Aktuell streamen alle 5 Staffeln von Yellowstone bei Paramount+* , AXN Black* und Magenta TV+. Oder ihr holt euch alternativ die finale Staffel als DVD-Box* . Bei Netflix und Amazon sind lediglich Staffel 1 bis 4 im Abo vertreten.

2. Mehr Action: Marshals leitet eine "neue Ära" bei Yellowstone ein

Wie schon Yellowstone kombiniert auch Marshals in Montana lasso­schwingende Cowboys vor schönen Landschaften mit der modernen Realität von Helikoptern und Tourismus. Dass der Serien-Trailer eine "neue Yellowstone-Ära" verspricht, kommt trotzdem nicht von ungefähr. Denn mit Showrunner Spencer Hudnut, der schon Serien wie SEAL Team leitete, liegt der Fokus jetzt auf Action.

Schaut hier den Trailer zu Marshals: A Yellowstone Story

Marshals: A Yellowstone Story - S01 Trailer (Deutsch) HD

Stellt euch also gegenüber Yellowstone auf einen etwas veränderten Tonfall ein. Kayce Dutton war bereits in der Originalserie ein Ex-Navy-Seal. Nun darf er seine militärischen Kenntnisse erneut auspacken und als Mitglied in der Eliteeinheit der U.S. Marshals vom Pferderücken mit schusssicherer Weste das Gesetz vertreten. Schießereien, Entführungen und Bomben-Terror inklusive.

Yellowstone-Serienschöpfer Taylor Sheridan ist bei der CBS-Produktion Marshals lediglich als ausführender Produzent an Bord, statt wie sonst die Drehbücher fast im Alleingang zu schreiben.

3. Wo und wann läuft die Serie Marshals: A Yellowstone Story im Stream?

Marshals: A Yellowstone Story, Staffel 1, streamt seit Ende Mai komplett und exklusiv bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Staffel 1 hat 13 Folgen. Staffel 2 ist bereits bestätigt. Ebenfalls bei Paramount+ läuft eine andere spannende Yellowstone-Fortsetzung: Dutton Ranch – mit Rip und Beth.

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