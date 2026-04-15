Neue Yellowstone-Serie ist jetzt der erfolgreichste Neustart der Saison – und wird sogar Stranger Things gefährlich

Seit der Yellowstone-Ableger Marshals gestartet ist, sorgt er für eindrucksvolle Zahlen. Jetzt darf sich die Western-Action-Serie als erfolgreichster Neustart der aktuellen TV-Saison bezeichnen.

Das Yellowstone-Universum hat sich als Goldgrübe für Paraomunt+ erwiesen. Sowohl die Hauptserie als auch die Spin-offs konnten starke Streaming-Zahlen einfahren und die Produktion eines weiteren Ablegers begründen. Mit Marshals: A Yellowstone Story wagte sich das Franchise erstmals ins klassische Network-Fernsehen.

Der zur Paramount Skydance Corporation gehörende Sender CBS ist das Zuhause von Marshals in den USA und zeigt sich überaus zufrieden mit dem actiongeladenen Western-Zuwachs im Programm. Denn Marshals ist der erfolgreichste Neustart der aktuellen Saison – sowohl im klassischen Fernsehen als auch im Streaming.

Yellowstone-Erfolg geht weiter: Marshals kann sogar fast Stranger Things von Netflix übertreffen

Das geht aus einem Bericht von dem Branchenmagazin Variety hervor. Marshals ist am 1. März 2026 gestartet und konnte laut den jüngsten Nielsen-Zahlen 26,5 Millionen Views auf allen verfügbaren Plattformen erreichen. Kein anderer Neustart war erfolgreicher. Nur Stranger Things schnitt mit 30,6 Millionen Views besser ab. Gemessen werden von Nielsen die Zahlen in den ersten 28 Tagen nach dem Start einer Serie.

Nachfolgend könnt ihr euch die komplette Top 10 der Saison anschauen:

Bei diesem Erfolg dürfte es kein Wunder sein, dass Marshals längst um eine 2. Staffel verlängert wurde. Wann diese bei CBS starten wird, ist jedoch noch nicht klar. Vorerst dürfen wir uns sowieso noch auf die verbleibenden Folgen der 1. Staffel freuen, die am 24. Mai 2026 in den USA ihr Ende findet. Bei uns in Deutschland wird das Finale einen Tag später bei Paramount+ im Streaming-Abo veröffentlicht.

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Podcast: Die 15 besten Serien im April 2026

Ihr sucht spannende Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horror-Kost und das nächste Revival einer beliebten Kult-Sitcom.