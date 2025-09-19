Neue Yellowstone-Serie schnappt sich den nächsten Hollywood-Star: Er spielte dieses Jahr schon in brutaler Western-Serie bei Netflix mit

Die nächste Yellowstone-Serie fügt der Dutton Ranch von Beth und Rip mit einem echten Hollywood-Star in bester Western-Tradition einen zwielichtigen Neuzugang hinzu.

Während die moderne Western-Hitserie Yellowstone letztes Jahr zu Ende gegangen ist, zeigt sich ihr Erbe quicklebendig. Nun hat die bald startende Sequel-Serie The Dutton Ranch sich mit Jai Courtney einen bekannten Star in den stetig wachsenden Cast geholt.

Star-Neuzugang auf der Dutton Ranch: Yellowstone-Nachfolger besetzt Jai Courtney

Die neue Yellowstone-Serie The Dutton Ranch widmet sich, zeitlich nach der Hauptserie angesiedelt, der weiteren Geschichte von Beth Dutton (Kelly Reilly) und ihrem Ehemann Rip (Cole Hauser). Diese wagen auf ihrem 28 Quadratkilometer großen Stück Land einen Neuanfang, bekommen dort aber schnell Schwierigkeiten mit der Konkurrenz. Zugleich wollen sie sicherstellen, dass ihr Ziehsohn Carter (Finn Little) zu einem ehrbaren jungen Mann heranwächst.

Wie Variety diese Woche berichtete, ist jetzt Jai Courtney (Suicide Squad) zur Serien-Besetzung gestoßen. Er wird eine Figur namens Rob-Will spielen, die als eindrucksvoller, unberechenbarer Ranch-Vorarbeiter beschrieben wird.

Jai Courtney hatte dieses Jahr bereits in allen sechs Folgen von Netflix' brutaler Western-Serie American Primeval die Rolle des rücksichtslosen Kopfgeldjägers Virgil Cutter inne. Als Captain Boomerang zeigte er sich in beiden Suicide Squad-Filmen von DC zügellos. Zuletzt heimste er im Horrorfilm Dangerous Animals als Serienkiller und Hai-Liebhaber viel Lob für seine düstere Darbietung ein. Ob das bedeutet, dass auch seine Yellowstone-Figur zwielichtig-böse daherkommt, werden wir in Kürze herausfinden.



Erst vor drei Wochen hatte Yellowstones Serien-Fortsetzung mit Annette Bening (American Beauty) eine Hollywood-Legende in den neuen Cast geholt. Außerdem ist Ed Harris (Die Truman Show) als weiterer bekannter Star an Bord.



Wann startet die Yellowstone-Fortsetzung The Dutton Ranch?

Ein konkretes Startdatum hat das Yellowstone-Spin-off der Dutton Ranch noch nicht bekanntgegeben. Beths und Rips Serie soll aber noch dieses Jahr, voraussichtlich im November 2025, zu Paramount+ kommen. Nur ob The Dutton Ranch der finale Titel der neuen Serie ist, darüber herrscht noch Uneinigkeit.

Erschaffen wurde die neue Dutton-Serie, wie Yellowstone, von Taylor Sheridan und Art Linson, als Showrunner hat allerdings Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves) die modernen Western-Zügel in der Hand.

Podcast mit Yellowstone-Nachfolger: Die 20 größten Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

