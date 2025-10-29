Neuer Abenteuer-Star teast Neuauflage von 600 Jahre alter Legende, die bald startet: "Er ist wie Batman"

In wenigen Tagen startet eine neue Robin Hood-Serie zum Streamen. Der junge Hauptdarsteller hat kürzlich verraten, was die Rolle für ihn so besonders macht.

Die Legende rund um den gerechten Räuber Robin Hood wurde erstmals vor 600 Jahren herumerzählt. Seitdem gibt es schon über 60 Verfilmungen des Stoffes. Zu den existierenden Versionen zählen Filme wie Robin Hood - König der Diebe und Robin Hood.

Schon bald startet eine neue Abenteuerserie rund um den talentierten Bogenschützen, die wieder nur den schlichten Titel Robin Hood trägt. Als Titelheld ist der bisher eher unbekannte Australier Jack Patten in seiner ersten Serienrolle überhaupt zu sehen. Dieser sprach kürzlich darüber, was die Figur in der Neuauflage für ihn auszeichnet.

Auf ins Abenteuer: Neuer Robin Hood-Star schwärmt mit Batman-Vergleich von seiner Rolle

In der kommenden Robin Hood-Serie spielt Patten den Angelsachsen Rob, der sich während der normannischen Eroberung Englands in Marian (Lauren McQueen), die Tochter eines Normannen-Lords, verliebt. Während sie gemeinsam für Freiheit und Gerechtigkeit im Land kämpfen, müssen sie sich schließlich dem Sheriff von Nottingham (Game of Thrones-Star Sean Bean) stellen.

Schaut hier noch einen Trailer zur neuen Robin Hood-Serie:

Im Interview mit Nerd Reactor sprach der neue Robin Hood-Star Jack Patten kürzlich über seine Variante der legendären Figur:

Es war definitiv ein Traum. Was es noch traumhafter machte, war, dass Rob einfach nur ein ganz normaler Typ ist. Ich denke, er ist in dieser Hinsicht wie Batman, weil er keine Superkraft besitzt. Er ist extrem geschickt mit Pfeil und Bogen und seine Persönlichkeit ist wohl seine größte Stärke.

Wie sich diese moderne Robin Hood-Version dann in Aktion schlägt, können sich Abenteuer-Fans schon bald selbst anschauen.

Wann und wo startet die neue Robin Hood-Serie?

Die Neuauflage startet am 2. November 2025 bei MGM+. Der Pay-TV-Sender kann in Deutschland für sich im Browser oder als kostenpflichtiger Channel über Amazon Prime Video abonniert werden. Robin Hood ist eine Miniserie mit insgesamt zehn Episoden, die im Wochentakt erscheinen. Zum Start gibt's am 2. November direkt zwei Folgen auf einmal.

