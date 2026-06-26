Neuer Abenteuer-Thriller sieht nach echtem Spannungsmeisterwerk aus: Erster Trailer mit Russell Crowe und Ethan Hawke

Im Kampf um Gold und Familie entführt der neue Survival-Thriller The Weight im ersten Trailer auf eine mitreißende Tour-de-Force, die sicher nicht nur Ethan Hawke so schnell nicht vergisst.

Der Abenteuer-Thriller The Weight - Im Goldrausch spielt vor fast 100 Jahren und schickt Ethan Hawke mit dem Gewicht mehrerer Goldbarren auf dem Rücken durch die Wildnis, um als Häftling seine Freiheit zurückzuerlangen.



Schaut hier den Trailer zu The Weight:

The Weight - Trailer (English) HD

Survival-Thriller mit Ethan Hawke und Russell Crowe: The Weight trägt im Trailer die Last der Goldgier

Padraic McKinleys The Weight zeigt sich als Thriller, Historiendrama und Abenteuerfilm in einem: Der Witwer und Veteran Samuel Murphy (Ethan Hawke) wird in den 1930er Jahren, zur Zeit der amerikanischen Großen Depression, als Gefangener in ein Arbeiterlager gesteckt. Dadurch steht seine Tochter Penny plötzlich ganz ohne Eltern da. Um seine Freiheit zurückzuerlangen und wieder mit ihr vereint zu werden, lässt sich Samuel auf ein gefährliches Angebot seines rücksichtslosen Wärters Clancy (Russell Crowe) ein: Zu Fuß soll er mit anderen Häftlingen mehrere Barren Gold durch die unwirtliche Natur von Oregon schmuggeln.

Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf hat den Survival-Thriller schon auf der diesjährigen Berlinale gesehen und als 115 Minuten brillanten Nervenkitzel beschrieben. Der Trailer gibt mit Hängebrücken, Flussdurchquerungen und Feuergefechten bereits einen Eindruck davon.

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Wann startet der Thriller The Weight im Kino?

The Weight hat bereits einen festen Kinostart: Am 6. November 2026 wird der historische Abenteuer-Thriller seinen Weg auf die deutschen Leinwände finden. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob er ein Spannungsmeisterwerk ist.

