Neuer Abenteuerfilm droht, einer der größten Flops der Geschichte zu werden

In den USA ist vergangene Woche ein neues Abenteuer-Epos mit einem Marvel-Star in den Kinos gestartet. Der Film entpuppt sich jetzt allerdings als ein katastrophaler Flop an den Kinokassen.

Er ist einer der teuersten Filme des Jahres, bereits seit 4 Jahren abgedreht, mit Marvel-Star Anthony Mackie in der Hauptrolle und dennoch hat kaum jemand von Desert Warrior mitbekommen. Bereits seit einer Woche läuft der Film in den USA in den Kinos, und schnell offenbarte sich, dass man es hier mit einem der größten Flops der Kinogeschichte zu tun haben könnte.

Desert Warrior versagt katastrophal an den Kinokassen

Mit einem Budget von rund 150 Millionen US-Dollar, wovon ein großer Teil aus Saudi-Arabien stammt, kostet Desert Warrior so viel wie der aktuelle Mega-Blockbuster Wicked: Teil 2. Das Historienepos ist im Arabien des 7. Jahrhunderts angesiedelt und erzählt von dem Großkönig Kisra, der fortwährend die Fürsten des Landes unterjocht und deren Töchter zu seinen Konkubinen macht. Die Prinzessin Hind wehrt sich jedoch und bekommt in ihrem Kampf gegen den König Unterstützung von dem Dieb Hanzala.

Der Film lief nun eine Woche in den US-Kinos und die ersten Zahlen der Einspielergebnisse auf Box Office Mojo sind erschreckend. An seinem Startwochenende konnte der Film von Regisseur Rupert Wyatt (Planet der Affen: Prevolution) knapp 500.000 US-Dollar einnehmen, was für einen Blockbuster in dieser Größenordnung eine absolute Katastrophe darstellt.

Neben Anthony Mackie ist der Film mit Stars wie Ben Kingsley und Sharlto Copley auch namhaft besetzt, doch aufgrund von fehlendem Marketing haben einfach viel zu wenige von diesem Film überhaupt erst mitbekommen. Somit könnte er zu einem der größten Millionengräber in der Geschichte des Kinos werden.



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Wird Desert Warrior auch in Deutschland starten?

In einigen deutschen Kinos wurde Desert Warrior bereits im Rahmen des Fantasy Filmfests gezeigt. Doch ob der Film noch einen regulären deutschen Kinostart bekommen wird, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.