Neuer Action-Krimi hält sich in 40 Ländern auf Platz 1 – Fans lieben ihn: "Ich hoffe ehrlich, dass die Serie weitere Staffeln bekommt"

Letzte Woche ist bei Amazon Prime eine neue Krimiserie gestartet, die mit einigen Action- und Abenteuerelementen aufwartet. Aktuell steht sie in 40 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts.

Hat Amazon Prime mit Young Sherlock seinen nächsten Überflieger gefunden? Ausgehend von den ersten Tagen nach der Veröffentlichung scheint die Serie sehr gut beim Publikum anzukommen. Kaum ging Young Sherlock an den Start, sicherte sich die Mischung aus Krimi, Action und Abenteuer Platz 1 der Streaming-Charts.

Dort thront sie auch eine Woche später noch – und das nicht nur in Deutschland. Wie ein Blick in die bei Flixpatrol gesammelten Daten zeigt, kann sich Young Sherlock in 40 Ländern auf Platz 1 der beliebtesten Serien bei Amazon Prime halten. Die Serie hat sogar schon einige Fans gefunden, die begeistert ihre Liebe teilen.

Young Sherlock thront seit Tagen bei Amazon Prime auf Platz 1 und überzeugt das Publikum

Mit einem Audience-Score von 81 Prozent positiver Reviews ist Young Sherlock bei Rotten Tomatoes ein Hit. Nicht weniger beeindruckend ist der Publikumsdurchschnitt bei Metacritic mit 75 von 100 Punkten. Diesem Wert schließt sich die IMDb an: 7,6 von 10 Punkten werden hier für Young Sherlock vergeben.

Sogar Leute, die mit großer Skepsis an das Projekt herangegangen sind, können sich nach den acht Folgen von Staffel 1 für Young Sherlock begeistern. In einem Kommentar bei IMDb hält jemand seine Erfahrung mit der Serie folgendermaßen fest:

Ich hätte nicht gedacht, dass es mir gefallen würde – aber es hat mir gefallen.

Weiter heißt es:

Die Besetzung war ausgezeichnet, die Kulissen beeindruckend und die Kameraführung wunderschön umgesetzt, mit genau der richtigen Mischung aus Action, Mystery und Humor, um die Geschichte ausgewogen zu halten. Die Serie untersucht auch die Entwicklung von Sherlocks Gedächtnispalast, der auf kreative und unerwartet unterhaltsame Weise präsentiert wird.

Co-Schöpfer, Regisseur und Produzent Guy Ritchie ist ein großer Pluspunkt:

Der Einfluss von Guy Ritchie ist unverkennbar, doch sein Stil scheint sich weiterzuentwickeln, wodurch die Erzählung noch stärker wird. Insgesamt war die Handlung fesselnd, und ich hoffe ehrlich, dass die Serie weitere Staffeln bekommt.

Young Sherlock bei Amazon Prime ist nicht perfekt, macht aber Spaß – also her mit Staffel 2

Die Moviepilot-Community zeigt sich dagegen etwas kritischer. Mit 6,6 von 10 Punkten liegt die Serie bei uns deutlich unter den internationalen Durchschnittswerten. Auch meine Kollegin Esther Stroh hatte in ihrem Serien-Check zu Young Sherlock ein paar Dinge anzumerken, kommt am Ende aber zu einem versöhnlichen Fazit:

So steht am Ende von Staffel 1 fast die Frage, ob Young Moriarty vielleicht die spannendere Serie geworden wäre. Wer auf der Suche nach trittsicherer Krimi-Action für den Feierabend ist, muss aber trotzdem nicht bereuen, Young Sherlock einzuschalten.

Jetzt dürfen wir gespannt sein, was Amazon Prime aus Young Sherlock macht. Der Zuspruch vieler Abonnent:innen ist vorhanden – und die Geschichte der Serie schreit geradezu nach einer Fortsetzung. Vielleicht werden wir in Staffel 2 dann auch Sherlocks besten Freund und Partner kennenlernen: Dr. John Watson.