Neuer Action-Thriller mit Jason Statham kommt noch dieses Jahr: Seht den ersten blutigen Trailer

Action-Fans aufgepasst: Jason Statham kehrt mit einem neuen Film ins Kino zurück. Im ersten Trailer blickt er hinter eine große Verschwörung, die ihm einen Mord anhängen will.

Gerade erst war Jason Statham in dem Action-Thriller Shelter im Kino zu sehen, da bahnt sich bereits Nachschub am Horizont für Fans des Transporter-Stars an. Denn sein neuer Film Mutiny steht bereits in den Startlöchern, wo Statham wieder das tut, was er am besten kann. Das legt immerhin der erste Trailer nahe, den es jetzt neu zu sehen gibt.

Seht hier den ersten Trailer zu Mutiny:

Mutiny - Trailer (English) HD

Mutiny mit Jason Statham: Darum geht es in dem neuen Action-Thriller

Statham schlüpft in Mutiny in die Rolle des Special Froces Veteranen und ehemaligen Polizisten Cole Reed, dem plötzlich ein Mord angehängt wird. Das lässt Reed jedoch nicht so leicht auf sich sitzen und setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wie der Trailer andeutet, stößt er dabei auf eine internationale Verschwörung, die ihn zum wahren Mörder bringt.

Jean-François Richet zeichnet bei Mutiny für die Inszenierung verantwortlich, der bereits bei Genre-Verwandten wie dem Gerard Butler-Film Plane auf dem Regiestuhl saß. Plane-Drehbuchautor J.P. Davis verfasste gemeinsam mit Lindsay Michel auch das Skript für den neuen Action-Thriller.

Wann kommt Mutiny mit Jason Statham ins Kino?

Tatsächlich lässt Mutiny nicht mehr allzu lange auf sich warten. Der Action-Thriller startet am 27. August 2026 im Verleih von Leonine in den deutschen Kinos. Neben Jason Statham sind darin unter anderem Annabelle Wallis (Malignang) Jason Wong (The Gentlemen), Roland Moller (Unter dem Sand) und Adrian Lester (Hustle) zu sehen.

