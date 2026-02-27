Neuer Action-Thriller mit tödlichen Ballerinas: Der John Wick-Ersatz startet in 4 Wochen bei Amazon Prime

Im neuen Action-Thriller, der bald bei Amazon Prime startet, heißt es Spitzenschuhe statt Pistolen. Dort treten fünf Ballerinas gegen Uma Thurman und ihren tödlichen Killer-Trupp an. Schaut hier den Trailer.

Fans von durchchoreografierten Action-Exzessen à la John Wick können sich bei Amazon Prime Video auf Nachschub freuen. Doch statt eines Auftragskillers im Maßanzug kämpft diesmal eine Elite-Gruppe von Ballerinas ums nackte Überleben. Der Action-Thriller Pretty Lethal - Schön tödlich bringt außerdem eine weitere Killer-Maschine zurück auf die Leinwand: Uma Thurman.

Uma Thurman als Killerin im Action-Thriller Pretty Lethal

Dass mit Uma Thurman nicht zu spaßen ist, wissen wir, seitdem sie als rachsüchtige Braut in Kill Bill für ein Blutbad sorgte. Auch in Pretty Lethal zeigt sie sich von ihrer gefährlichen Seite. Als unberechenbare Devora Kasimer betreibt der einst bewunderte Ballettstar nun ein abgelegenes Gasthaus mitten im Wald. Dorthin verschlägt es nach einer Autopanne fünf junge Elite-Tänzerinnen, gespielt von Maddie Ziegler, Lana Condor, Iris Apatow, Avantika und Millicent Simmonds.

Hier könnt ihr den Trailer zu Pretty Lethal schauen:

Pretty Lethal - Trailer (English) HD

Was als Absteige in einer Notunterkunft beginnt, entwickelt sich rasch zum Albtraum. Denn die Gastgeberin versteckt hinter ihrer aufgesetzten Freundlichkeit einen tödlichen Wahnsinn. Die jungen Tänzerinnen bekommen es nicht nur mit ihr, sondern mit jeder Menge gefährlicher Killer zu tun. Um zu überleben, heißt es nun, die Rivalität zu begraben und ihre Tanzchoreographie zur Waffe zu machen.

Wann startet Pretty Lethal bei Amazon Prime Video?

Pretty Lethal bietet Genre-Fans einen Mix aus Horror, schwarzer Komödie und kompromissloser Action. Nach der Premiere beim South by Southwest (SXSW) Filmfestival startet Pretty Lethal am 25. März 2026 weltweit bei Prime Video.

