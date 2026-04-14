Neuer Action-Thriller startet heute: Breaking Bad-Star legt ganze Stadt in Schutt und Asche

Nach Breaking Bad und Better Call Saul ist Bob Odenkirk mittlerweile erfolgreich zum Action-Star aufgestiegen. Jetzt startet mit Normal ein neuer Kinofilm mit ihm, in dem es wieder heftig zur Sache geht.

In den letzten fast 20 Jahren ist Schauspielstar Bob Odenkirk durch seine Rolle als Anwalt Saul Goodman in den Serien Breaking Bad und Better Call Saul weltbekannt geworden. Seit dem Ende des Spin-offs steht er inzwischen mehr für knallhartes Action-Kino, das sich nicht vor großer Konkurrenz wie der John Wick-Reihe verstecken muss.

Heute startet ein neuer Genre-Film mit Odenkirk im Kino, der aus genau diesem Action-Stoff gestrickt zu sein scheint.

Neuer Action-Thriller mit Bob Odenkirk: Darum geht es in Normal

Der Film mit dem unscheinbaren Titel stammt von Regisseur Ben Wheatley, der sich mit Werken wie Kill List, High-Rise und Free Fire einen Namen im Genre-Bereich gemacht hat. Normal handelt von Odenkirk, der in der Hauptrolle als Aushilfssheriff Ulysses in dem titelgebenden Städtchen arbeitet. Hier geht alles so unspektakulär und ohne Zwischenfälle zu, dass es fast gruselig wirkt.

Eines Tages stößt Ulysses jedoch auf eine Verbrecherorganisation, die im Hintergrund die Fäden zieht und die jedem in der Stadt bekannt ist. Als sich der Protagonist mit den Bösen anlegt, bricht bald das pure Chaos in der gesamten Stadt aus.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Normal:

Normal - Trailer 2 (Deutsch) HD

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Breaking Bad-Star Bob Odenkirk hat sich eine Action-Karriere aufgebaut

In den letzten Jahren steht der Saul Goodman-Darsteller mehr und mehr für heftige Action, in der neben Schießereien und Explosionen viel Wert auf Nahkämpfe gelegt wird. Der Beweis dafür sind die beiden Nobody-Teile, in denen Odenkirk den augenscheinlichen Durchschnittstypen Hutch Mansell spielt, der von seiner Vergangenheit als Profikiller eingeholt wird und erneut hart durchgreifen muss.

Wenn es nach dem Trailer zu Wheatleys aktuellem Film geht, setzt der Schauspieler diesen Rollentyp nahtlos fort. Normal läuft seit dem 16. April 2026 in den deutschen Kinos.