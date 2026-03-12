Neuer Action-Thriller verspricht im Trailer nervenzerreißende Hochspannung: Weltkriegsbombe soll von Heist ablenken

Ein kommender Action-Thriller hat jetzt einen neuen, vielversprechenden Trailer bekommen. Das Entschärfen einer Weltkriegsbombe kollidiert hier mit einem groß angelegten Bankraub.

Kinofilme funktionieren heutzutage oftmals nur nach dem Prinzip "Ganz oder gar nicht", da sie entweder mit einem enorm aufgeblähten Budget aufwarten oder mit den geringsten Mitteln auskommen müssen. Der klassische Mid-Budget-Blockbuster, der bei der Produktion mit weniger als 100 Millionen US-Dollar auskommen muss, scheint schrittweise auszusterben. Doch der kommende Action-Thriller Fuze scheint genau in diese Kategorie zu fallen und hat jetzt einen längeren Trailer bekommen.

Hier ist der neue Fuze-Trailer:

Fuze - Trailer 2 (English) HD

Trailer zu Fuze verspricht viel Spannung und Action

In Fuze steht die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Mittelpunkt, welche jedoch von einer Bande Krimineller als Köder genutzt wird, um während der Evakuierung einen minutiös durchgeplanten Bankraub durchzuführen. Natürlich läuft nicht alles nach Plan und die verschiedensten Parteien stoßen in diesem twist- und actionreichen Film aufeinander.

Inszeniert wurde der Film von Hell or High Water-Regisseur David Mackenzie. In den Hauptrollen befinden sich Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw und Sam Worthington. Wie Deadline berichtet, feierte der Film im vergangenen Jahr auf dem TIFF Premiere und wurde dort als "hoch-energetischer Action-Thriller" gefeiert. Das Drehbuch stammt von Ben Hopkins, der bereits 1999 auf der Berlinale mit seinem Film Simon Magus für den Goldenen Bären nominiert war.

Wann und wo kann man den Film sehen?

In den USA und dem Vereinigten Königreich startet der Film bereits im April in den Kinos. Doch wann man den Film hierzulande zu sehen bekommt, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Auch ob der Film hier überhaupt einen Kinostart bekommen wird, ist noch nicht bekannt.