Netflix zeigt mir immer wieder: Es lohnt sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sonst hätte ich diesen Action-Unsinn vermutlich nicht gesehen. Und das wäre jammerschade gewesen.

Wenn ein Film damit eröffnet, dass sein Held sich beim Durch-die-Luft-Fliegen die Fleischspieße eines Straßenhändlers schnappt und diese wie Wolverine-Klauen zu schwingen beginnt ... dann weiß ich, dass ich entweder alles daran hassen oder den Spaß meines Lebens haben werde. In diesem Fall war es glücklicherweise letzteres.

Ich weiß nicht, ob ich vor Overacting je eine thailändische Action-Komödie gesehen hatte. Doch Netflix hat mich schon oft mit so ungewohnten Vorschlägen überrascht, und diesmal bildete keine Ausnahme. Die Handlung? Mehr als irre. Die Charaktere? Völlig übertrieben. Die Action? Total Banane. Der Spaßfaktor? Enorm hoch.

In Overacting inszeniert eine Tochter für ihren kranken Vater das Schauspiel des Jahrhunderts

Woranuch (Maylada Susri) versucht seit Jahren, es als Schauspielerin zu schaffen. Der große Durchbruch bleibt aus. Stattdessen pflegt sie ihren kranken Vater Winai (Teng Shen). Der war einst ein berühmt-berüchtigter Polizist, vor dem die ganze Unterwelt zitterte. Doch nach dem Tod seiner Frau und aufgrund seiner Krankheit musste er den Job an den Nagel hängen.

Eines Tages jedoch verschärft sich die Situation drastisch: Zu Winais Herzleiden gesellt sich eine psychische Komplikation. Sein Hirn gaukelt ihm vor, er wäre wieder im Dienst und müsse seinen großen Erzfeind zur Strecke bringen. Reißt man ihn aus dieser Illusion, könnte das fatale Folgen haben. Also inszeniert Woranuch ein absolut wahnwitziges Schauspiel, um Winai zu retten.

Overacting bei Netflix ist von der ersten bis zur letzten Sekunde völlig verrückt – und genauso spaßig

Ich wusste ja, dass Physik und Logik im epischen indischen Actionkino eher zweitrangig sein können. Dass das Thai-Kino damit locker mithalten kann, hatte mir keiner gesagt. Jetzt weiß ich es besser. Overacting ist mit Leib und Seele Action-Komödie und ist sich für keinen bekloppten Gag zu schade. Dafür muss man natürlich die Naturgesetze immer mal wieder aushebeln. Wo bliebe sonst der Spaß?

Also habe ich am Wochenende zwei Stunden lang zugesehen, wie Menschen minutenlang beim Kämpfen in der Luft hingen, Motorräder am Grund von Flüssen fuhren und "Gehemmissionen" in Sonnenblumen-Tarnanzügen durchgezogen wurden. Mit nichts davon hatte ich gerechnet. Jede Minute davon hat mich enorm gut unterhalten. Obwohl das alles fast schon übertrieben albern ist.

Wenn man mal die eigene deutsche Ernsthaftigkeit ausblenden und sich auf die Sehgewohnheiten eines anderen Kulturkreises einlassen kann, wird man hier reich belohnt. Gerade jetzt, wo draußen alles grau und kalt ist, verschafft die knallbunte Welt von Overacting eine geistige Pause, die gut tut. Und die Lachmuskeln ordentlich fordert.

Wer Overacting eine Chance geben will, kann das derzeit bei Netflix im Streaming-Abo.

