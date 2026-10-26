Neuer Alien-Film kommt vom Schöpfer einer der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre

Während viele Fans auf eine Fortsetzung zu Alien: Romulus warten, kündigt sich ein völlig anderes Projekt aus dem Sci-Fi-Universum an. Nun wurde der Drehbuchautor des neuen Alien-Films enthüllt.

Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt kehrt zurück – allerdings nicht so, wie es sich viele Fans vorgestellt haben. Nach dem Erfolg von Alien: Romulus wirkte es wie ein No-Brainer, die Geschichte der neu eingeführten Figuren mit einer klassischen Fortsetzung weiterzuerzählen. Trotz Ankündigung stagniert das Projekt jedoch.

Grund dafür könnte ein anderer Alien-Film sein, der sich aktuell bei 20th Century Studios in Entwicklung befindet und mit der Hoheit des Franchise-Vaters Ridley Scott daherkommt. Um was für eine Story es sich genau handelt, steht noch nicht fest. Mit Aaron Guzikowski wurde nun aber ein vielversprechender Drehbuchautor gefunden.

Ridley Scotts neuer Alien-Film wird von Raised by Wolves-Schöpfer Aaron Guzikowski geschrieben

Wie der Hollywood Reporter berichtet, schreibt Guzikowski das Drehbuch für den bisher noch unbetitelten Alien-Film, der von Scott produziert wird. Die beiden sind bereits ein eingespieltes Team: Guzikowski ist der kreative Kopf hinter der gefeierten Sci-Fi-Serie Raised by Wolves, die ebenfalls von Scott produziert wurde.

Damals inszenierte der britische Regisseur sogar die ersten zwei Folgen der extrem düsteren Zukunftsvision, die auf den trostlosen Planeten Kepler-22b entführte. Dort kämpfte die Menschheit nach einem verheerenden Religionskrieg auf der Erde ums Überleben – unter der Aufsicht von zwei unterkühlten Androiden.

Das klingt eigentlich nach einer perfekten Steilvorlage für einen Alien-Film, gerade im Hinblick auf Scotts jüngste Beiträge zur Reihe: Prometheus und Alien: Covenant. Die rückten den von Michael Fassbender verkörperten Andoriden David ins Zentrum, der beginnt, sich in einer Schöpferrolle wahrzunehmen (es endet nicht gut).

Nachdem Alien: Romulus als Sidequel zum Original aus dem Jahr 1979 fungierte, soll der von Guzikowski geschriebene Alien-Film mit Prometheus und Covenant verbunden sein. Das klingt durchaus plausibel: Scott hatte schon in den 2010er Jahren Pläne für weitere Alien-Kapitel, die von Davids Machenschaften erzählen.

Ob Scott auch die Regie übernimmt, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Mit Guzikowski hat er auf alle Fälle einen Drehbuchautor an Bord, der sich mit spannenden Sci-Fi-Konzepten auskennt und nebenbei einen der besten Thriller der vergangenen Jahre geschrieben hat: den nervenaufreibenden Prisoners von Denis Villeneuve.

Wann startet der neue Alien-Film im Kino?

Noch gibt es keine Timeline für den neuen Alien-Film. Ridley Scott scheint auf alle Fälle sehr erpicht darauf zu sein, das Projekt schnellstmöglich in Stellung zu bringen. Sollten die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen, könnte ein Kinostart Ende 2028 oder Anfang 2029 realistisch sein. Konkrete Pläne existieren bisher aber nicht.