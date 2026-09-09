So habt ihr Tom Cruise noch nie gesehen: Finaler Trailer zu seinem neuen Film Digger ist wieder ein großer Fiebertraum

Mit der Katastrophen-Komödie Digger greift Schauspielstar Tom Cruise nach dem Schauspiel-Oscar. Seine unglaubliche Verwandlung könnt ihr im finalen Trailer vor dem Kinostart bestaunen.

Schauspielstar Tom Cruise muss niemandem mehr beweisen, dass er einer der letzten großen Actionhelden des Kinos ist. Ein Blick auf die jüngsten Mission: Impossible-Teile und die unfassbaren Stunts darin sind dafür Beweis genug. Mit seinem kommenden Film Digger will Cruise aber nochmal alle von seinem Talent als Oscar-reifer Schauspieler überzeugen.

So oder so steht jedenfalls fest, dass der Hollywood-Gigant schon lange keinen so abgefahrenen Film mehr gemacht hat. Vor dem Kinostart Anfang Oktober könnt ihr euch mit dem finalen Trailer zu Digger jetzt nochmal selbst davon überzeugen.

Schaut hier den finalen Digger-Trailer:

In Digger steht die Welt wegen Tom Cruise vor dem endgültigen Abgrund

Die satirische Komödie wurde von Alejandro González Iñárritu gedreht, der in der Vergangenheit mehr für schwermütige Dramen und harte Überlebenstrips wie 21 Gramm, Babel und The Revenant bekannt war. Mit Filmen wie Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit und zuletzt Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten zeigte sich der Mexikaner aber schon von einer humorvoll-verspielteren Seite. Digger wirkt jetzt so, als hätte Iñárritu seine bisher knalligste Komödie gedreht.

Cruise spielt darin wie verwandelt den Südstaaten-Ölbaron Digger Rockwell, der als einer der reichsten Männer der Welt mit einem seiner neuen Projekte eine gewaltige Katastrophe auszulösen droht. Schließlich muss er sich im Auftrag des US-Präsidenten (John Goodman) höchstpersönlich um die Verhinderung des Desasters kümmern. Neben Cruise und Goodman gehören weitere Stars wie Riz Ahmed (Sound of Metal), Jesse Plemons (Fargo) und Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) zum Cast von Digger.

Wann startet Digger im Kino?

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und den Film unbedingt auf der großen Leinwand sehen wollt, müsst ihr euch nur noch ein bisschen gedulden. Digger läuft ab dem 1. Oktober 2026 in den deutschen Kinos. In ausgewählten Spielstätten wird der abgefahrene Tom Cruise-Film auch im IMAX-Format zu sehen sein.