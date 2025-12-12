Neuer Fantasy-Blockbuster hat jetzt eine Milliarde eingespielt – nur 2 andere Filme haben das dieses Jahr schon geschafft

Es war nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem sensationellen Start eines aktuellen Fantasy-Blockbusters hat dieser jetzt auch die gewaltige 1-Milliarden-Marke an den Kinokassen geknackt.

Fast 10 Jahre mussten Zoomania-Fans auf die Fortsetzung des beliebten Animationsfilms aus dem Hause Disney warten. Seit dem Kinostart von Teil 2 sind die Menschen jetzt trotzdem wieder scharenweise ins Kino gestürmt, wodurch Zoomania 2 direkt mehrere Rekorde gebrochen hat. Jetzt hat der Fantasy-Blockbuster noch einen beeindruckenden Meilenstein erreicht.

Zoomania 2 hat neben zwei anderen Filmen 2025 weltweit eine Milliarde Dollar eingespielt

Seit Tagen bewegte sich der Animationsfilm schon auf diese Marke zu, jetzt wurde sie geknackt. Laut Variety hat Zoomania 2 am heutigen Freitag an den weltweiten Kinokassen nun über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Keinem Hollywood-Animationsfilm ist das bis jetzt so schnell gelungen. Der Vorgänger hat diesen Erfolg 2016 auch schon erreicht. Dieses Jahr wurde dieser Meilenstein erst von zwei anderen neuen Filmen geknackt: Disneys Lilo & Stitch-Realfilm sowie der chinesische Fantasy-Megahit Ne Zha 2. Letzterer ist bereits jetzt der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten.

Das ist die Handlung von Zoomania 2

Das Sequel dreht sich um das Ermittlerduo Judy (Originalstimme: Ginnifer Goodwin) und Nick (Jason Bateman), die nach Teil 1 eine noch viel größere Herausforderung meistern müssen: Die Schlange Gary De'Snake (Ke Huy Quan) stiehlt ein wertvolles Buch – doch hinter dem trivialen Diebstahl steckt eine Verschwörung.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Zoomania 2:

Zoomania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zoomania 2 läuft seit dem 26. November 2025 in den deutschen Kinos. Dieses Jahr wird nur noch ein großer Blockbuster erscheinen, der mit dem Box-Office-Ergebnis des Animationshits mithalten dürfte. Am 17. Dezember 2025 startet mit James Camerons Avatar 3: Fire and Ash der letzte große Mega-Release in diesem Kinojahr. Bleibt abzuwarten, ob dieser dann auch wieder die 2-Milliarden-Marke seiner beiden Vorgänger erreichen kann.