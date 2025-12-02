Neuer Fantasy-Film erobert sofort Netflix-Charts: Fans haben 3 Jahre auf diese Fortsetzung gewartet

Kaum wurde er bei Netflix veröffentlicht, hat sich der Film an die Spitze der Charts gesetzt. Euch erwarten 104 düstere Fantasy-Minuten mit riesigen Monstern im eisigen Norwegen.

Der vor drei Jahren bei Netflix erschienen Monsterfilm Troll ist inzwischen zwar etwas in Vergessenheit geraten. Als die Mischung aus Fantasy und Action bei dem Streamer ihr Debüt feierte, konnte sie dennoch beachtliche Aufrufe generieren, sodass Regisseur Roar Uthaug direkt mit der Arbeit an einer Fortsetzung beginnen konnte.

Diese ist nun in Form von Troll 2 bei Netflix eingetroffen und sorgt für ein Beben in den Streaming-Charts. Nur wenige Stunden nach seiner Veröffentlichung hat es das Sequel auf Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix geschafft. Nicht einmal die derzeit beliebten Weihnachtsfilme können mit Troll 2 mithalten.

Troll 2 setzt den Siegeszug der Fantasy-Reihe bei Netflix fort

Genauso wie der erste Teil handelt die Fortsetzung von einem unheimlichen Giganten, der eines Nachts in der eisigen Kälte Norwegens erwacht. Stampfend hinterlässt der Koloss eine Schneise der Zerstörung und sucht sich die nächste Ortschaft, die er dem Erdboden gleichmachen kann. Der Premierminister muss handeln.

Daraufhin werden Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann), Andreas Isaksen (Kim S. Falck-Jørgensen) und der zum Major beförderte Kristoffer "Kris" Holm (Mads Sjøgård Pettersen) losgeschickt, um sich einmal mehr einer überlebensgroßen Kreatur aus der Mythenwelt zu stellen. Doch dieses Mal kommt das Monster nicht allein.

Troll 2 verspricht reichlich Fantasy-Action in düsteren Bildern, die beim Netflix-Publikum offenbar großen Anklang findet. Inszeniert wurde der Film von Roar Uthaug, der bereits den Vorgänger in Szene gesetzt hat und darüber hinaus hinter Survival-Abenteuern wie Cold Prey (2006), The Wave (2015) und Tomb Raider (2018) steckt.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 2. Dezember 2025):

Dank Troll 2 kehrt sogar der erste Teil nach drei Jahren in die Top 10 bei Netflix zurück. Der war damals ein riesiger Erfolg und führt bis heute mit 103 Millionen Views und 178,6 Millionen gesehenen Stunden die Liste der erfolgreichsten internationalen Netflix-Original-Filme an. Teil 3 kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein.

Noch mehr Fantasy-Empfehlungen bei Netflix und Co.

Wir haben uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt, um einen Blick auf die besten Fantasy-Serien des 21. Jahrhunderts zu werfen. Herausgekommen ist eine lange Liste mit den 50 Vertretern, deren erste Plätze wir in unserem Podcast besprechen.

Von Game of Thrones bis Herr der Ringe: Wir tauchen ein in fantastische Welten und klopfen die unterschiedlichsten Fantasy-Serien der letzten 25 Jahre auf ihre Qualität ab, egal ob Live-Action oder Animation.