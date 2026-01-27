Neuer Fantasy-Milliardenhit jetzt erstmals als Stream verfügbar: Er zählt schon zu den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten

Dieses Fantasy-Abenteuer hat einen Kino-Rekord nach dem anderen gebrochen. Jetzt könnt ihr den Milliardenhit erstmals bequem in den eigenen vier Wänden streamen.

Vor knapp zehn Jahren hat Disney das Animationsabenteuer Zoomania in die Kinos gebracht und darin die Geschichte des aufstrebenden Polizei-Kaninchens Judy Hopps und dem Fuchs-Gauner Nick Wilde erzählt, die als ungeahntes Duo zusammenfanden. Letztes Jahr ging die Geschichte der beiden mit einem neuen Kriminalfall in Zoomania 2 weiter, der diesmal Reptilien statt Raubtiere als vermeintliches Feindbild vorsah.

Die Fortsetzung wurde zum riesigen Erfolg und konnte seit Kinostart am 26. November 2025 gleich mehrere Leinwand-Rekorde brechen. Jetzt könnt ihr das tierische Abenteuer auch zu Hause erleben, denn Zoomania 2 ist erstmals als Stream verfügbar.

Fantasy-Abenteuer Zoomania 2 als Stream bei Amazon, Apple TV und Co. kaufen und leihen

Knapp neun Wochen nach Kinostart steht Zoomania 2 als Kauf- und Leihversion bei diversen Streaming-Anbietern zur Verfügung. So könnt ihr den Film in Deutschland unter anderem bei Amazon Prime Video* , Apple TV, Google TV, im Sky Store, Magenta TV, Rakuten TV und Maxdome erwerben, um Judy und Nick in ihrem neuen Krimi-Abenteuer auf dem heimischen Bildschirm zu erleben.

So wie alle Disney-Filme wird auch Zoomania 2 irgendwann im Streaming-Abo bei Disney+ landen, dies wird voraussichtlich jedoch noch einige Wochen bzw. Monate dauern.

Als das erste Mal in 100 Jahren eine Schlange in Zoomania gesichtet wird und diese auch noch ein geheimes Buch stiehlt, sehen Judy (im englischen Original: Ginnifer Goodwin) und Nick (Jason Bateman) sich gezwungen, den Fall aufzuklären. Doch entdecken sie schnell, dass dahinter eine größere Verschwörung steckt und Gary DeSnake (Ke Huy Quan) nicht der eigentliche Bösewicht der Geschichte ist. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, müssen sie einmal mehr ihr Leben aufs Spiel setzen – sowie ihre Freundschaft.

Zoomania 2 schaffte es unter die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Mit einem Einspielergebnis von über 1,7 Milliarden US-Dollar wurde Zoomania 2 nicht nur zum erfolgreichsten Hollywood-Film des Jahres 2025, auch brach der Film den Rekord für den erfolgreichsten Hollywood-Animationsfilm aller Zeiten. Dazu schaffte es das Fantasy-Abenteuer in die Rangliste der zehn erfolgreichsten Filme überhaupt. Darin steht Zoomania 2 aktuell auf Platz 9.

Das ist die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Auf weltweiter Ebene ist der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 als erfolgreichster Film des Jahres 2025 ins Ziel gegangen. Der Film hält auch den Titel für den weltweit erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

