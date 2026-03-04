Neuer Favorit für Voldemort in Harry Potter-Serie enthüllt – können wir dem Gerücht wirklich trauen?

Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie laufen seit mehreren Monaten. Wer den großen Bösewicht der Fantasy-Saga spielt, steht aber immer noch nicht fest. Jetzt gibt es ein neues Voldemort-Gerücht.

Es ist eines der aktuell größten Geheimnisse der Popkultur: Wer spielt Voldemort in der Harry Potter-Serie? Seit der Ankündigung des auf sieben Staffeln ausgelegten Projekts überschlagen sich die Gerüchte zur Besetzung. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Cillian Murphy, der für Oppenheimer den Oscar gewonnen hat.

Murphy hat in der Vergangenheit jedoch mehrmals betont, dass er nicht an der Fantasy-Neuauflage beteiligt ist. Aber wer erweckt den dunklen Lord dann zum Leben? Seit wenigen Stunden macht ein neuer Name die Runde, den bisher vermutlich die wenigsten Fans in Verbindung mit Voldemort auf dem Zettel hatten: Paul Bettany.

Harry Potter-Gerücht: Paul Bettany angeblich der neue Favorit für die Besetzung von Lord Voldemort

Das Gerücht stammt von Daniel Richtmann, einem bekannten Scooper, der oft zu großen Franchises wie Marvel und Star Wars berichtet. In einem neuen Beitrag auf seiner Patreon -Seite enthüllt er, dass Paul Bettany der Favorit für Lord Voldemort in der Harry Potter-Serie sein soll. Offiziell ist diese Meldung allerdings nicht bestätigt.

Vom Profil her würde Bettany durchaus in die Rolle passen. In seiner Filmografie finden sich Helden wie Bösewichte. Als Vision ist er im Marvel Cinematic Universe unterwegs, als Dryden Voss macht er Han Solo das Leben in seinem eigenen Star Wars-Film zur Hölle und in Master & Commander verschlägt es ihn bis ans Ende der Welt.

Bettany gilt als vielseitiger Schauspieler, der vom ernsten Drama bis zum spaßigen Genre-Film alles spielen kann. Wer erinnert sich nicht an den sich selbst geiselnden Mönch aus The Da Vinci Code? Seinen aufsteigenden Kriminellen aus Gangster No. 1? Oder seinen charmanten Tennisspieler aus der RomCom Wimbledon?

Allzu romantisch dürfte der Voldemort in der Serie nicht ausfallen. Charme und Verführung sind dennoch wichtige Punkte bei der Figur – immerhin muss er eine Gefolgschaft um sich scharen. Ansonsten spricht auch die unheimliche Kälte, die Bettany etwa als Dryden Vos in Solo: A Star Wars Story vermittelt, für sein Voldemort-Casting.

Für Voldemort wäre er definitiv eine interessante Wahl, sollte sich das jüngste Gerücht bewahrheiten. Bislang gibt es aber nur Richtman als Quelle. Branchenmagazine wie Hollywood Reporter und Variety konnten Bettanys potenzielle Beteiligung an der Harry Potter-Serie bislang nicht mit ihren eigenen Quellen verifizieren.

Darüber hinaus ist fraglich, ob wir Voldemort überhaupt schon in der 1. Staffel der Serie zu Gesicht bekommen. Nicht zuletzt taucht er in Harry Potter und der Stein der Weisen lange Zeit nur schemenhaft auf, ehe wir am Ende kurz sein Gesicht sehen. Auch in den Fortsetzungen war Voldemort mehr ein Chiffre als eine konkrete Figur.

Erst in Harry Potter und der Feuerkelch trat der Bösewicht erstmals in Gestalt von Ralph Fiennes in Erscheinung, der diesen bis zum Ende der Reihe verkörperte. Wie die Serie mit dem Herantasten an Voldemort umgeht, ist jedoch noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Serie von den Filmen abheben wird.

Wann startet die Harry Potter-Serie bei HBO Max?

Rund ein Jahr müssen wir noch warten. Laut aktuellen Infos feiert die Harry Potter-Serie irgendwann in den ersten vier Monaten 2027 ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst HBO Max, der seit wenigen Wochen auch in Deutschland verfügbar ist.